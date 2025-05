Enajstmetrovka Goloba, Vrečkove in Hana proti referendumu o RTV prispevku

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Za zagotovitev več denarja z vsakoletnim avtomatičnim višanjem prispevka za RTVS in še avtomatskim skoraj osem milijonskim dodatnim financiranje RTVS, ki bi se tudi letno usklajevalo, je ministrstvo za kulturo v javno obravnavo poslalo spremembo zakona o RTVS.

Javna razprava bo potekala do 1. junija. Torej dober teden. Če bo vlada ta zakon predlagala parlamentu in ga bodo poslanci vladnih strank potrdili, bodo s tem odprli enajstmetrovko za referendum o avtomatičnem usklajevanju RTV prispevka z inflacijo in o financiranju tega zavoda. Mogoč je po ustavni ureditvi referendum le v primeru, če večina v parlamentu ureditev spremeni, takrat lahko ljudje to zavrnejo. Kot so nedavno že dodatne pokojninske privilegije za kulturnike.

Po informacijah iz vlade je pričakovati, da bo vlada RTVS dodaten denar zagotovila tudi, če zakona ne spremenijo. V tem primeru z vladnimi uredbami. Kot že lani. Točno takšne vsote dodatnega denarja je že zahteval predsednik sveta RTVS Goran Forbici, ki je na posnetku s premierom Golobom in politično aktivistko Niko Kovač.

Nika Kovač, Robert Golob, Goran Forbici Foto: Daniel Novakovič/ STA za KPV

Da bodo vladne stranke na vse način poskušali za RTVS zagotoviti dodaten denar davkoplačevalcev, je bilo pričakovati. Takoj po prevzemu oblasti so namesto skrbi za boljše poslovanje poskrbeli le za najobsežnejšo politično čistko v poslovnem in uredniškem delu v zgodovini države. To pa nikoli ni poceni. Na referendumu večina volivcev te politične čistke takrat ni zavrnila. Ustavno sodišče jo je najprej zadržalo, a si je pozneje premislilo, ker so ugotovili, da večine sodnikov za odločitev o ustavnosti ali neustavnosti ne bo mogoče doseči. Večina ustavnih sodnikov sodi na stran vladnih strank.

Vladne stranke lahko referendum o višanju RTV prispevka sicer poskusijo onemogočiti s sklicevanjem na določbo ustave, ki pravi, da referenduma ni dopustno razpisati o zakonih o davkih, carinah in drugih obveznih dajatvah ter o zakonu, ki se sprejema za izvrševanje državnega proračuna. A način usklajevanje prispevka za RTVS ne bo edina vsebina spremembe zakona, po vrhu pa gre za prispevek in ne dajatev, davek ali carino.

Drug način izmikanja referendumu bo, če bodo prispevek za RTVS in dodaten denar za manjšinske programe zagotovili brez spremembe zakona kar z odlokom vlade.

Po predlogu spremembe zakona o RTVS nameravajo vsakemu manjšincu, da gleda posebne programe RTVS, podaril na letni ravni po 953 evrov. Volilnih upravičencev, ki volijo predstavnika italijanske manjšine je 2.743, madžarske narodnosti pa 5.485, skupaj jih je torej 8.228. Za manjšinske programe z dosegom dobrih osem tisoč uporabnikov bi RTVS podaril skoraj osem milijonov vsako leto. To je več kot je Kolektor iz Idrije nekoč plačal za celotno podjetje Delo, ki izdajajo Slovenske Novice in Delo in je takrat zaposlovalo slabih petsto ljudi. Danes jih veliko manj.

Po predlagani spremembi zakona bi v letu 2026 proračun doplačal RTVS za manjšinske programe 7.840.000 evrov, prihodnja leta pa še več, ker se bo višina avtomatična usklajevala z inflacijo. Če preračunamo je to po vsakem manjšinskem volilnem upravičencu 953 evrov. Seveda predstavniki manjšin ne bodo dobili vsak po skoraj tisoč evrov. Na ta način bo vlada le prelivala denar iz proračuna v RTVS, ki je jama brez dna, ker za racionalnost poslovanja tam ne skrbi nihče. Povrhu pa več ni prihodkov od prodaje delnice Eutelsata, torej solastništva v omrežju satelitov, s prodajo katerega so na RTVS v preteklosti pokrivali vsakoletne poslovne minuse. Celotno slovensko lastništvo satelitov, ki je bilo državna naložba, so v celoti razprodali. Izpuhtelo je.

Po tem, ko je vlada s prvim januarjem letos prispevek za RTVS povišala za 1,27 evra na 14,02 evra mesečno, bi zdaj zakon od te vsote uvedel stalno avtomatično poviševanje na tak način:

Višina prispevka se vsako leto uskladi z višino letne inflacije za preteklo koledarsko leto, kot jo določi Statistični urad Republike Slovenije. Usklajeni prispevek se začne obračunavati od začetka aprila tekočega leta naprej do konca marca naslednjega koledarskega leta. Višino usklajenega prispevka določi vlada s sklepom in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«

Celoten predlog spremembe zakona je takšen: