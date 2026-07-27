Eksplodiral očitek o “zaščiti pedofilov”: mainstream mediji pa so pomemben del zgodbe zamolčali

Piše: Nova24tv.si

Na družabnem omrežju X se širi lažni narativ, da Janševa vlada nasprotuje kaznovanju spolnih predatorjev in celo pedofilov. Slednja se sicer res ne strinja z zakonskim predlogom Gibanja Svoboda na tem področju, kar pa seveda niti slučajno ne pomeni, da vlada nasprotuje kaznovanju spolnih predatorjev nasploh.

“Nižje ne gre. Tako je, ko ščitiš pedofile v lastnih vrstah. Janševa vlada nasprotuje strožjim kaznim za spolne predatorje.”; “To so te družinske vrednote stranke SDS, Resni.ce, Nove Slovenije. Ščitite pedofile v lastnih vrstah?”; “Js ne morm več … Vlada nam pedofilska katolibanska sekta”, so primeri zapisov, ki so se razširili po tem, ko je Dnevnik objavil prispevek z naslovom “Janševa vlada nasprotuje strožjim kaznim za spolne predatorje”. Če pa pozorno preberemo celoten prispevek, zlasti njegov zadnji del, si je mogoče ustvariti predstavo o tem, zakaj vlada zakonskega predloga največje opozicijske stranke ne podpira. Vlada namreč meni, da že veljavna zakonodaja omogoča preganjanje spletnega nagovarjanja otrok.

Zakonskemu predlogu novele Kazenskega zakonika, glede katerega v Svobodi trdijo, da bi bilo v skladu z njim mogoče v prihodnje preganjati tudi poskuse nagovarjanja otrok k spolnim odnosom in v skladu s katerim se predlaga dvig predpisane kazni za kaznivo dejanje pridobivanja oseb, mlajših od petnajst let, za spolne namene z zapora do enega leta na zapor do treh let, so naklonjeni na Vrhovnem državnem tožilstvu. Omenimo sicer, da v skladu z že veljavnim Kazenskim zakonikom velja, da sta “že samo nagovarjanje otrok, mlajših od 15 let, k spolnemu odnosu ali izdelava pornografskih oziroma kakršnih koli seksualnih vsebin (in nagovarjanju sledijo tudi konkretna dejanja za uresničitev srečanja) kazniva”. Kljub temu pa se očitno na tožilstvu soočajo s težavami pri pregonu spolnih predatorjev. V letih 2015–2024 namreč ni bil nihče pravnomočno obsojen zaradi nagovarjanja otrok k spolnosti, razkrivajo javno dostopni podatki Statističnega urada.

Vabilo po mnenju vlade zadostuje

Na četrtkovi dopisni seji Vlade Republike Slovenije je bilo na predlog Ministrstva za pravosodje sprejeto stališče v zvezi s Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano poslanko Leno Grgurevič. Iz mnenja vlade je mogoče razbrati prepričanje, “da gre za kaznivo dejanje tako imenovanega groominga tudi, če po nagovarjanju ne pride do srečanja”. Menijo, da vabilo povsem zadostuje “za zakonsko zahtevano konkretno dejanje za uresničitev srečanja”. “Predlagatelji sicer navajajo, da je taka pripravljalna dejanja težko dokazati, vendar ocenjujemo, da je sled takega vabila po informacijski ali komunikacijski tehnologiji vsekakor razvidna,” med drugim vztrajajo na vladi.