(EKSKLUZIVNO) Dars objavil razpis, prirejen za Andrejo Katič?

Piše: Vida Kocjan

Zdaj že nekdanja ministrica za pravosodje Andreja Katič, ki je s tega mesta odstopila po umoru 49-letnega Novomeščana Aleša Šutarja, je bila po odstopu zelo zaskrbljena za svojo nadaljnjo zaposlitveno prihodnost.

Po navedbah medijev naj bi vodstvo stranke SD, katere vidna članica je, vznemirjeno opozarjala, da je ostala brez službe, stanovanja (očitno v Ljubljani) in službenega avtomobila. Spraševala oziroma vpila naj bi: “Kaj mi boste zrihtali?”

Kmalu po tem pa je bila opažena na sedežu Družbe za avtoceste RS (Dars), ki jo vodi Golobov tesni sodelavec in kader stranke Gibanje Svoboda Andrej Ribič. Prvi je na to na X opozoril znani novinar Bojan Požar, zaznavo Katičeve na Darsu pa je komentiral z besedami: »Povedano drugače, nekaj se očitno že rihta.«

In res. Dars je 3. decembra prek spletne strani zavoda za zaposlovanje objavil javni razpis za zasedbo delovnega mesta »Specialist področja, v službi uprave za pravne zadeve«. Vir: Iskanje dela – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Zaposlitev bo za poln in nedoločen čas. Rok za prijavo je 17. december 2025.

Naši viri pa zdaj opozarjajo, da je razpis namenjen (in prirejen) za zaposlitev Andreje Katič. To naj bi bila tudi nagrada Golobovih za njeno »minulo« delo na pravosodju. Katičeva sicer prihaja iz Velenja.