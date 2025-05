(EKSKLUZIVNO) Ali vlada obvodno financira referendumsko kampanjo levičarske nevladne organizacije Asociacija?

Piše: Vida Kocjan

Nevladna organizacija Asociacija, s polnim imenom društvo nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture, se je aktivno vključilo v referendumsko kampanjo za izjemne dodatke k pokojninam umetnikov. Društvo je tudi eden od dvanajstih uradnih organizatorjev kampanje.

Kot takšni zagovarjajo zakon, ki so ga pripravili na ministrstvu za kulturo pod vodstvom Aste Vrečko, koordinatorice Levice. Prepričujejo celo, da je »zakon korak v pravo smer«. Pri zagovarjanju svojih stališč so tudi zelo dejavni. Do tu vse lepo in prav, imajo pač pravico do svojega mnenja. Vendar pa vsaka kampanja organizatorje stane in tudi za Asociacijo ni nič drugače.

Financiramo jih davkoplačevalci

Vse pa kaže, da financiranje dejavnosti nevladne Asociacije v povezavi z referendumsko kampanjo plačujemo kar davkoplačevalci. Asociacija je namreč aprila 2025 prejela 26.000 evrov, maja 2025 pa še 193.798 evrov. Skupno 219.798 evrov, v dveh mesecih, kot še nikoli doslej. Prvi znesek jim je aprila nakazalo ministrstvo za kulturo pod vodstvom Aste Vrečko, drugi, za to društvo astronomskih 193.798 evrov, pa jim je maja nakazalo ministrstvo za javno upravo pod vodstvom Franca Propsa (Gibanje Svoboda).

Obvodno financiranje kampanje?

Postavlja se vprašanje, ali gre za obvodno financiranje kampanje? Nevladna organizacija, ki sodeluje v politični kampanji, je namreč prejela visoka javna sredstva iz državnega proračuna in to ravno tik pred oz. v času kampanje.

Na to so opozorili tudi v Slovenski demokratski stranki. Mi pa smo na novinarski konferenci po seji vlade o tem včeraj vprašali tudi predstavnike vlade. Petra Bezjak Cirman, direktorica Urada vlade za komuniciranje, nas je napotila na pisno vprašanje, rekoč, da bodo na to odgovorili na ustreznih ministrstvih. Vprašanje smo poslali, ko dobimo odgovore, jih bomo objavili.

Dodajmo, da v imenu Asociacije javno nastopa Polona Torkar, nekdanja odgovorna urednica Radia Študent in zdajšnja podpredsednica in strokovna sodelavka Asociacije. Uradni zastopnik te nevladne organizacije s sedežem na Metelkovi ulici 6 v Ljubljani pa je Uroš Veber, leta 2021 je bil izvoljen za predstavnika NVO-jev v svetu zavoda Kreativno središče Center Rog.