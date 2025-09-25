Dvomov ni več: Hrvaška dohiteva Slovenijo

Piše: Moja Dolenjska

Razlika med povprečno slovensko in hrvaško neto plačo se je v juliju dodatno zmanjšala, in sicer za skoraj deset odstotkov. Zadnji statistični podatki kažejo, da je povprečna neto plača za julij na Hrvaškem dosegla 1437 evrov, v Sloveniji pa 1577 evrov, s čimer se Hrvaška po plači hitro približuje Sloveniji.

Pred dvema letoma in pol je bila razlika med država bistveno večja. Na Hrvaškem je povprečna neto plača tedaj znašala 1046 evrov, v Sloveniji pa 1419 evrov, kar je 36-odstotna razlika. Očitno so naši južni sosedje zadnje dve leti in pol delali nekaj bistveno bolje kot mi, menijo finančni analitiki.

Iz podatkov se sicer tudi vidi, kako bistveno bolj so obdavčene plače v Sloveniji kot na Hrvaškem. Povprečna bruto plača na Hrvaškem je namreč julija znašala 2000 evrov, v Sloveniji pa 2517 evrov. Torej je moral povprečni zaposleni v Sloveniji pri plači dati državi bistveno več kot hrvaški delavec.