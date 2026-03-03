DVK je objavila uradni seznam vseh 1342 kandidatov za poslance

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Državna volilna komisija je objavila spisek vseh kandidatov strank v 88 okrajih po državi. Objavljam spisek vseh 1342 kandidatov.

Pravzaprav je tolikšen spisek vseh imen in priimkov, dejansko pa je kandidatov manj, ker je 114 kandidatur ponovljenih v dveh okrajih volilne enote, kar volilni sistem dopušča kot izjemo. Na volitvah se trikrat pojavi priimek Golob. Dvakrat Robert Golob, ki kandidira v okraju Bežigrad 1 in Domžale 2. V Žalcu kandidira še Cveta Golob za stranko Resni.ca. Trikrat se pojavi tudi priimek Janša. Dvakrat gre za predsednika SDS Janeza Janšo v Grosupljem in Ivančni Gorici, Matjaž Janša pa za SDS kandidira za Bežigradom.

Po količini šefov strank in pomembnih politikov, ki se bodo pomerili, izstopa okraj Ljubljana Center, kjer so med kandidati nekdanja novinarka in šefica SD Tanja Fajon, predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, šef Piratov Jasmin Feratović, mlada političarka SDS Karin Planinšek, šef stranke Mi, socialisti Miha Kordiš, šef Levice Luka Mesec in še šefica stranke NOT Violeta Tomić.

Priimek Vrtovec se na spisku pojavi enkrat samkrat. Predsednik NSI Jernej Vrtovec kandidira v Ajdovščini. Enkrat se v Laškem pojavi tudi priimek Han, tam tradicionalno kandidira predsednik SD Matjaž Han. Bo pa v dveh okrajih nastopil Luka Mesec: v okrajih Ljubljana Center in Šiška. Drugih Mescev na volitvah ni. Dvakrat se pojavi še priimek Vrečko, Asta Vrečko kandidira za Bežigradom, Rastko Vrečko pa za Svobodo v Mariboru. Dvakrat se pojavi tudi priimek Logar. Za Demokrate Anže Logar kandidira v Logatcu, Matic Logar pa za Demokrate v Kranju.

Kandidatov za predstavnika narodnosti je skupaj šest, štirje za sedež italijanske, dva pa za madžarsko manjšino.

