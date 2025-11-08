Dr. Milan Zver, evropski poslanec, ki je premagal Evropsko komisijo, v intervjuju za Demokracijo: »To je črn madež na slovenskem ustavnem sodišču, na delovanju pravne države«

Piše: Metod Berlec

Z evropskim poslancem in vidnim članom SDS dr. Milanom Zverom smo se pogovarjali o njegovem uspešnem boju z Evropsko komisijo. Po več kot dveh letih je prek Sodišča EU prisilil Evropsko komisijo, da je razkrila zloglasno 3. točko opomnika »Kaj želimo od Accetta«, ki jo je Bruselj dolgo prikrival. V njej so takratni evropski komisarki in podpredsednici EK Věri Jourovi svetovali, naj preveri stališča predsednika slovenskega ustavnega sodišča glede zakona o RTV Slovenija. Zakona, ki je bil takrat v presoji tega sodišča. To razkritje dodatno potrjuje sume o političnem pritisku na sodno vejo oblasti. Jourová je očitno v sodelovanju z Robertom Golobom vplivala na predsednika US RS Mateja Accetta, da je omogočil uveljavitev zakona, s katerim je vlada prevzela RTV Slovenija in začela brutalen obračun z drugače mislečimi.

Gospod Zver, po skoraj tisoč dneh vam je uspelo pridobiti celotno dokumentacijo o obisku nekdanje evropske komisarke Vĕre Jourove v Sloveniji. Kaj vas je spodbudilo k temu dolgotrajnemu pravnemu boju?

Zdrava kmečka pamet me je spodbudila za to akcijo. Spomnimo se, da je Ustavno sodišče RS (US) sprva zamrznilo sprejemanje zakona o RTV Slovenija, ker se jim je zdel sporen. Do tod vse lepo in prav. Ampak kasneje so se zgodile neverjetne stvari. Obisk Vĕre Jourove na US, kmalu je sledilila sprememba mnenja US in sprostitev predloga zakona, da je šel v sprejetje. Nenadoma se nekatera določila zakonskega predloga za US niso zdela več sporna. Kako to? Kaj se je v tem kratkem času zgodilo, da bi narekovalo radikalno spremembo odločitve US? Vsakemu, ki zna sešteti dva plus dva, je postalo jasno: obisk podpredsednice komisije, ki je pokrivala področje transparentnosti, je imel jasen namen. Izkazalo se je tudi, da zelo učinkovitega. Z vidika suverenosti Slovenije pa je to ponižanje naše države. Jaz sem ga začutil, zato sem odreagiral, kot sem. Zahteval sem vso dokumentacijo v upanju, da najdem smiseln, logičen dokaz za to, zakaj je US spremenilo stališče. In sem ga, vprašanje pa je, ali US še uživa podporo javnosti ali že že suha veja.

Kaj razkriva zdaj objavljena tretja alineja, ki je bila sprva počrnjena? Zakaj menite, da je bila prav ta točka tako dolgo prikrita?

V upravnem postopku sem postopoma in mukoma pridobival zahtevano dokumentacijo. Ni bilo preprosto, celo varuhinja človekovih pravic v EU je stopila na mojo stran in zahtevala od EK, da mi razkrije vse zahtevano. A komisarka, zadolžena prav za transparentnost, je zavlačevala na sto in en način. Na koncu so vendarle poslali zahtevano, a brez tretje alineje opomnika. Moj sum v politično korupcijo je postajal vse bolj upravičen, na nasprotni strani pa vse bolj žgoč, še posebej ko sem se odločil za sodni proces. To pa ni enostavno, saj imaš ogromno in usposobljeno mašinerijo pred seboj, ki dela proti tebi. Ampak vendarle, tri četrtine opomnika je bilo namenjene televiziji in drugim medijem. Oni pa so trdili, da se o tem niso pogovarjali.

