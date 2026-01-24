Dolgotrajna oskrba ne deluje, 90 milijonov pa gre vladi

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Zavod za Zdravstveno zavarovanje (ZZZS) je finančnemu ministrstvu 16. 1. 2026 poslal 90 milijonov evrov depozita. Vlada ta denar, gre za naložbo prostih sredstev v enotni zakladniški račun, gotovo potrebuje, mimo načrtov proračuna je namreč morala izplačati zimske dodatke celotnemu javnemu sektorju, pravkar pa višajo še minimalni plačo za 16 odstotkov, za kar denarja v proračunu tudi niso načrtovali.

Ker gre za veliko vsoto denarja, v zdravstvo pa se omejuje število storitev (varčuje), je malo verjetno, da bi bili razlog veliki presežki denarja zbrani s prispevki za zdravstveno varstvo.

Vsi pa vemo, da se na ZZZS po novem zbira veliko denarja s prispevki vseh zaposlenih in tudi upokojencev za dolgotrajno oskrbo in da zaradi nesposobnosti vlade ta denar vsaj deloma ostaja na računu, ker v vladi niso sposobni zagotoviti storitev, ki bi jih morali. Podatek o nenavadnem depozitu, ki je dostopen na portalu javnih plačil, je takšen:

TRR plačnika Naziv prejemnika Matična številka prejemnika TRR prejemnika Koda namena Namen nakazila Šifra PU eRačun Datum transakcije Znesek transakcije (EUR) Oznaka valute transakcije (EUR) SI56011006008368698 MINISTRSTVO ZA FINANCE 5028256001 11007777000059 DEPT Vplačilo depozita. 27405 2026-01-16 90.000.000,00 EUR