(DOKUMENTI) Kako so levičarji poskrbeli za svoje privilegije že v prejšnjem režimu; od izjemnih pokojnin do najboljšega viskija

Piše: Stane Kodba, P. J.

»Vsakemu toliko, kolikor potrebuje« (K. Marx). S tem citatom se začne že večkrat omenjena publikacija z naslovom Dokumenti o privilegijih političnih in državnih funkcionarjev v Sloveniji v obdobju socializma, ki jo je leta 2008 izdalo Ministrstvo RS za pravosodje.

Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije je leta 2008 izdalo publikacijo z naslovom Dokumenti o privilegijih političnih in državnih funkcionarjev v Sloveniji v obdobju socializma. Prva Janševa vlada je namreč pri pregledovanju arhiva Vlade Republike Slovenije decembra 2007 med obsežnim gradivom, ki je v njem shranjeno, naletela na posamezne izredno zanimive dokumente o privilegijih, ki so jih v obdobju socializma uživali najvišji slovenski politični in državni funkcionarji. Dokumente sta zbrali Marta Milena Keršič in Neža Stres.

Nekateri »bolj enaki« od drugih

Politični sistem od leta 1945 do 1990 širil enotnost delavskega razreda, iz omenjenih dokumentov o privilegijih takratnih političnih in državnih funkcionarjev v Sloveniji pa je razvidno, da so bili nekateri »bolj enaki« od drugih. Na to je opozoril tudi avtor prispevka Stane Kodba, ki je zbral niz dokumentov iz naslova Podeljevanje izjemnih pokojnin, priznavalnin in drugih prejemkov ter ob tem zapisal: »Podobno kot pred kratkim nesorazmerno povečanje plač nekaterim javnim uslužbencem in funkcionarjem, razburja še višina dodatkov k pokojninam, kot jih opredeljuje Zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti (ZDPIDU). Še posebej razburja višina dodatka. Ne gre za pregovorno ”fovšijo”, predvsem gre za živ spomin na čase najrazličnejših privilegijev, ki so jih bili deležni ”tovariši in tovarišice”, njihovi nasledniki pa so jih še danes. Luksuzna stanovanja v zaplenjenih vilah, avtomobili, šoferji in služabniki, ločene trgovine in drugi lokali, posebna letovišča, izbrane gledališke lože, oprostitev plačevanja računov, so le nekateri, ob hkratno dodeljenim priznavalninah, ki so razvidne iz, v nadaljevanju priloženih dokumentov o privilegijih političnih in državnih funkcionarjev v Sloveniji v obdobju socializma.«

Izbrani dokumenti

Kodba je tako spomnil na dokument iz 20. maja 1982, kjer lahko beremo Informacijo v zvezi s podeljevanjem republiških priznavalnin in priznavanjem izjemnih pokojnin.

Za zaključek

Avtor prispevka zaključi: »Predstavljen je dokument, iz katerega je razviden potek podeljevanja republiških priznavalnin in priznavanje izrednih pokojnin, ter nekaj izbranih dokumentov o privilegijih političnih in državnih funkcionarjev slovenske komunistične oblasti v obdobju socializma. Podroben pregled dokumenta kaže, da bi bila najvišja revalorizirana vrednost republiške priznavalnine in priznane izredne pokojnine iz 1. marca 1982, na dan nastajanja tega prispevka (3. marec 2025), skupaj 3.739 evrov in najnižje skupaj 1.513 evrov.«