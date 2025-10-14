(DOKUMENTAREC) Hersonski kmetje: Kakšni so pogoji za kmetovanje v Ukrajini med vojno?

Piše: C. R.

Ruska vojska, ki se je morala konec leta 2022 umakniti z delov Ukrajine na območju Hersona, je za seboj pustila ruševine in obsežna minska polja. Verjetno so minska polja v Ukrajini ta trenutek največja na svetu. Tudi kmetijske površine so polne min in kmetovanje je postalo smrtno nevarno. Toda ukrajinski kmetje se ne dajo, takoj ko so mogli (ko so se rusi umaknili), so se vrni na svojo zemljo, kjer so našli porušene, požgane vasi in uničene kmetije. – In se lotili znova: najprej je bilo treba odstraniti mine….

Potem je prišla nova velika težava – suša, ki so jo povzročili rusi s porušenjem velikega Kahovskega jezu v zgodnjih jutranjih urah 6. junija 2023. Ogromno akumulacijsko jezero elektrarne Nova Kahovka, ki je napajalo namakalni sistem za milijone hektarjev najboljših ukrajinskih polj, je izteklo, odneslo s seboj številna človeška življenja in pustilo za seboj opustošenje in presušena polja.

A rusom še ni dovolj: ljudi v Hersonu in kmetijski okolici ubijajo še z droni.

Dokumentarni film Hersonski kmetje (ki ga lahko pogledate TUKAJ in ima angleške podnapise) Caolana Robertsona je posvečen ukrajinskemu kmetu Oleskandru Gordienku, ki je sam odstranil na stotine ruskih protitakovskih min s polj, in ki ga je prejšnji mesec ubil ruski dron.

O filmu je avtor C. Robertson zapisal: “Ko sem izvedel za umor Oleskandra Gordienka prejšnji mesec, sem se odločil, da se odpravim na kmetijska zemljišča, kjer je živel, in posnamem film o njegovi zapuščini. Bil je lokalna legenda in Rusi so ga ubili, da bi dali jasno vedeti, da želijo utišati močne glasove, kot je bil njegov, v Ukrajini. Večina poročanja o Hersonu se osredotoča na ruske napade z droni na civiliste v središču mesta, zato se mi je zdelo res pomembno, da to podrobno pokrijem. Kmetje v tej regiji so doživeli zares hude stvari. Najprej okupacija, potem mine, potem suša in zdaj še droni.”