Dogajanje v Perzijskem zalivu spet dviguje cene naftnih derivatov

Piše: C. R.
Dogajanje v Perzijskem zalivu, kjer Iran še naprej vzdržuje nadzor nad Hormuško ožino in preprečuje normalen promet, seveda vpliva tudi na maloprodajne cene naftnih derivatov. Tudi v Sloveniji.
Delno pa je k dvigu cen nafte prispevala tudi Rusija, ki je prepovedala izvoz dizelskega goriva. Zato ne preseneča, da se zlasti dizel krepko draži.
Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči zvišale. 95-oktanski bencin se je podražil za 2,7 centa na 1,588 evra, dizelsko gorivo za 8,3 centa na 1,723 evra, kurilno olje pa za 9,1 centa na 1,324 evra za liter.
Cene bodo veljale do vključno 20. julija, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo in energetiko.
Po navedbah ministrstva se bodo cene tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Trgovci cene naftnih derivatov ob avtocestah in hitrih cestah oblikujejo prosto.