Dogajanje v Perzijskem zalivu spet dviguje cene naftnih derivatov

Piše: C. R.

Dogajanje v Perzijskem zalivu, kjer Iran še naprej vzdržuje nadzor nad Hormuško ožino in preprečuje normalen promet, seveda vpliva tudi na maloprodajne cene naftnih derivatov. Tudi v Sloveniji.

Delno pa je k dvigu cen nafte prispevala tudi Rusija, ki je prepovedala izvoz dizelskega goriva. Zato ne preseneča, da se zlasti dizel krepko draži.

Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči zvišale. 95-oktanski bencin se je podražil za 2,7 centa na 1,588 evra, dizelsko gorivo za 8,3 centa na 1,723 evra, kurilno olje pa za 9,1 centa na 1,324 evra za liter.