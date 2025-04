Dodatke privilegirani eliti želijo uveljaviti s pozivanjem k bojkotu referenduma

Piše: Moja Dolenjska

V Svobodi in nato še Levici so napovedali, da bodo volivce in volivke pozvali k bojkotu referenduma o dodatku k pokojnini za posamezne izbrance. Razlog za bojkot pa je pred tv-kamerami zelo nazorno opisala Sara Žibrat, poslanka in podpredsednica stranke Gibanje Svoboda.

Povedala je, da želijo dodatke privilegirani eliti uveljaviti s pozivanjem k bojkotu referenduma.

Na referendumu mora zakon zavrniti (glasovati proti) 338.671 volivcev in volivk. Tolikšen je kvorum, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve. Ker se predvsem pri Golobu bojijo, da bodo tudi njihovi volivci in volivke glasovali proti (to kažejo tudi ankete), zdaj raje pozivajo k neudeležbi – bojkotu referenduma.

V SDS in NSi poziv Svobode in Levice k bojkotu referenduma vidijo kot neprimeren in kot poziv, naj volivci “ne opravijo državljanske pravice in dolžnosti”, kar je tudi v nasprotju s tem, kar narekujeta slovenska ustava in navsezadnje tudi koalicijska pogodba med vladajočimi strankami.

V SDS še dodajajo: “Medtem ko mnogi, ki so delali 40 let, preštevajo cente, bo vlada izbrancem podarila med 1.200 in 2.400 evrov vsak mesec.” Zato pozivajo k udeležbi na referendumu, ki bo 11. maja.

Javno priznanje Sare Žibrat (Svoboda) o tem, kaj je pravi razlog njihovega pozivanja k bojkotu referenduma: Sara Žibrat – posnetek