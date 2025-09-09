Salto mortale direktorja ZRC SAZU: Od podpore Izraelu do zavezništva s Palestino

Direktor Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU dr. Oto Luthar, ki je 28. avgusta izobesil palestinsko zastavo z okna svoje pisarne, je šel zdaj korak dalje, nas je opozoril bralec Demokracije.

Nad vhodom v ZRC SAZU na Novem trgu 2 je ista zastava zdaj nataknjena na srednjem od treh drogov, namenjenih zastavam.

S tem je dr. Luthar kršil najmanj dve pravili:

1) zastave tuje države se nikoli ne izobeša na sredino;

2) nikoli se je ne izobeša brez tehtnega razloga (obisk visokega državnega, športna prireditev ipd.).

Sicer pa je dr. Oto Luthar tako rekoč večni direktor ZRC SAZU, saj zdaj teče njegov sedmi mandat, in znani aktivist, ki je še nedavno trdno paktiral in koketiral z Izraelom.

Sedaj pa se je odločil in naredil še en salto mortale.