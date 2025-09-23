Diktat Goloba: Božičnica bo. Za vse!

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

“Božičnica bo. Za vse. Obvezna. Da ne bomo imeli glede tega kakršnihkoli nesporazumov. Prišel bo predlog v državni zbor in jaz verjamem, da boste takrat lahko pokazali, do koga vam je, ali do ljudi ali do redkih posameznih premožnih Slovencev.”

Tako je premier Robert Golob (Svoboda) v parlamentu, ko je odgovarjal na vprašanje poslanca Franca Breznika (SDS) o poslabšanju življenjskega standarda ljudi v Sloveniji, napovedal, da bo celotnemu javnemu sektorju letos, smo tik pred volitvami, izplačal božičnico v višini polovice minimalne plače, za katero bodo morala denar najti tudi zasebna podjetja.

Premier je pojasnil, da je dilema pri tem izplačilu, ali smo za ljudi ali za redke premožne posameznike, čeprav vir za plačilo dohodnine ne bo dodatna obdavčitev kapitalske elite, katere del se je nedavno zbral na njegovi poroki, daleč največji posamezni izplačevalec pa bo vlada in Robert Golob sam iz denarja davkoplačevalcev.

Glede na veljavno minimalno bruto plačo v letu 2025, ki je 1.278 evrov, bi za letos božičnica lahko bila 639 evrov. Prve ocene ekonomistov so, da bo strošek okoli 700 milijonov, kar je več kot na letni ravni zberemo z novim prispevkom za dolgotrajno oskrbo, s katerim vlada te oskrbe ne zagotavlja. Vladnih ocen stroškov še ni.

Kot sem poročal, so iz ministrstva za finance zanikali, da bi minister Klemen Boštjančič na kongresu Svobode dejal, da bi vlada lahko odstopila od uvedbe obvezne božičnice. Sporočili so, da v dialog s socialnimi partnerji ne vstopaš z ultimatom in da je vlada izhodišča za uvedbo obvezne božičnice potrdila soglasno. Obvezna božičnica ostaja cilj vlade, dialog s socialnimi partnerji pa bo potekal v tem okviru, so zapisali.

Premier je v parlamentu napovedal, da bo božičnica uvedena ne glede na socialni dialog, ki se še ni začel. Temu se reče diktat.

V državnem proračunu, kjer po osmih mesecih zeva več kot milijardna luknja, denarja za božičnico vladne stranke za letos niso načrtovale. Tudi rebalansa, da bi to izplačali, (še) niso predlagale parlamentu. Je pa vladni urad za makroekonomske analize za letos krepko znižal napoved gospodarske rasti, kar pomeni, da bo denarja letos in prihodnja leta za vse javne servise manj kot so načrtovali.

Na vprašanje Janeza Ciglerja Kralja (NSi), kdaj bo odstavil Simona Maljevca, ker kljub uvedbi prispevka, ki ga vsi plačujemo sistem dolgotrajne pomoči še kar ne deluje, podoba vodenja pa je katastrofa, je Golob odgovoril tako: “Vsak resen gospodar bo odgovoril, da tistega, ki je odgovoren, da s 1. decembrom izpelje eno najpomembnejših sprememb v zgodovini Slovenije, ne odstavljaš en mesec prej, ampak mora najprej stvari izpeljati. Jaz sem prepričan, da jih bo s 1. decembrom izpeljal, pa ne zaradi sebe, ne zaradi njega, izpeljati jih mora zaradi ljudi, naših ljudi v domovih za ostarele. Za to jih mora izpeljati. In politikantstvo je vse, kar se dogaja pred 1. decembrom. Ta datum ni nič novega, ta datum je ves čas na časovnici in to je najpomembnejši datum pri uvajanju dolgotrajne oskrbe. Ne, ni popravnega izpita, to mi je popolnoma jasno, za ministrstvo in to se ministrstvo tudi zaveda. In sem prepričan, da bo stvari tudi izpeljalo, ker je prav, da jih izpelje in ker jih moramo izpeljati. Kar se pa vseh ostalih tiče, bom ponovil, jaz razumem, da marsikdo vidi samo sebe, vedno samo sebe in svoj lastni interes. Jaz pa verjamem, da je to, da poskrbimo za starejšo generacijo, nekaj, kar moramo narediti ne glede na svoj trenutni privatni interes. Moramo. Lahko to vzamete kot zavarovalno polico tudi za lastno starost, ko bo ta sistem deloval. Vsi bomo prej ali slej dočakali starost, prav vsi. Tisti, ki bomo imeli srečo, ne bomo rabili zdravstvene oskrbe do smrti, tisti, ki je ne bomo imeli, tretjina je takih, bo potrebovala zdravstveno oskrbo. In takrat si bomo vsi zapomnili ali smo hoteli imeti zavarovanje, ali hočemo, da naš zdravstveni sistem poskrbi za nas, ali pa bomo prepuščeni ali bodo naši otroci imeli dovolj denarja, da bodo lahko plačevali zdravstveno oskrbo za nas. To je danes stanje. Pa jaz imam konkretne primere z imeni in priimki, koliko morajo danes otroci plačevati za svoje onemogle starše. 1700 evrov na mesec v privatnih domovih. Pa koliko ljudi si lahko privošči plačevati 1700 evrov neto za oskrbo v privatnem domu? Koncesionarjih vaših, v redu. Koliko ljudi? Malo. Tudi te, ki danes plačujejo enormne oskrbnine, bodo v bodoče lahko plačevali manj. Ker je prav, da se to pokrije iz pokojnine, iz zasluženega dela in ne od miloščine otrok ali svojcev. Zato je dolgotrajna oskrba, zato je tako pomembna in zato verjamem, da vas tudi mogoče boli, če se bo uresničila, in jaz vam povem, da se bo. Jaz sem v to prepričan.”

Janez Cigler Kralj Foto: DZ/ Matija Sušnik

Cigler Kralj se je odzval tako: “Očitno je, da predsednik vlade ni bil zbrifiran, niti o tem, kaj pomeni zasebnik s koncesijo v javni mreži dolgotrajne oskrbe. Očitno je, da meša zasebno in javno. Zasebnik s koncesijo dom starejših opravlja javno storitev dolgotrajne oskrbe in polovico jih je, predsednik vlade, v naši državi in zelo pomemben del javne mreže oskrbe starejših so. To je potrebno povedati, za to, da nehamo zamegljevati s hujskaštvom proti vsemu zasebnemu, ki sodeluje v javni mreži. Očitno je tudi, predsednik vlade, da če Gibanje svobode dovolj stisneš, popustite in začnete spoznavati napake. Tako se je zgodilo pri Romih, tako se je zgodilo pri helikopterjih, tako se je zgodilo pri normirancih, pri kmetijstvu vidimo, kako slabo se odpravlja bolezen modrikastega jezika, ta epidemija. In sedaj upam, da bo ta pritisk, ki ga v Novi Sloveniji in v opoziciji vršimo na ministra Maljevca in tudi na vas, obrodil sadove. Ampak še enkrat, 15. december je prepozno. Takrat bodo ljudje že oškodovani in bodo že v situaciji, ko bo stiska velika, prepozno. Opraviti moramo tudi razpravo o vašem odgovoru, zaradi tega, ker očitno ministrstvo za solidarno prihodnost ni opravilo svoje naloge v nobenem delu, ne v dolgotrajni oskrbi, ne pri gradnji stanovanj. Sam sem bil prisoten na predvolilnem soočenju, predsednik vlade, ko sta s kolegom Mescem licitirala o tem, koliko 10000, 20000 ali 30000 stanovanj boste zgradili. A veste kaj? Podobno kot pri dolgotrajni oskrbi na domu. Niti enega še ni, pa smo septembra 2025. Seveda od vseh napovedanih ni zgrajenega niti enega. Se pa radi slikate, tako kot v Novem mestu, pa režete trakove in tako naprej. Ampak ti projekti so bili pripravljeni že veliko prej. Oktobra 2023, ste javno napovedali zmanjšanje ministrstev in to bi bila dobra poteza, ker ste rekli, da je to izguba časa in cokla, če je ministrstev več kot 12. Pozneje ste govorili še celo o sedem, ampak tega niste naredili. Ker morda, če bi to naredili, bi pa lahko dolgotrajna oskrba zdaj bila uvedena. Urad za iskanje rude in potrato časa so vprašali, kako vam kaj gre delo. In veste, kaj je bil odgovor? Iskanje rude bolj slabo, zato pa potrata časa zelo dobro.”