Dermatološki kliniki so podarili laser, vlada pa zavrnila predlog zakona o Skladu RS za redke bolezni

Piše: C. R.

V Društvu Viljem Julijan so ljubljanski dermatovenerološki kliniki včeraj podarili poseben medicinski laser v vrednosti 94.647 evrov. Gre za najsodobnejšo medicinsko napravo, ki bo omogočila zdravljenje otrok in mladostnikov z ognjenimi znamenji, ki te možnosti v okviru javnega zdravstva do sedaj niso imeli, so sporočili iz društva.

“Dermatološki kliniki smo podarili LASER ZA OTROKE Z OGNJENIM ZNAMENJEM, ki ga do danes v Sloveniji v javnem zdravstvu ni BILO! S skupnimi smo ponovno dosegli nekaj izjemnega – zbrali smo več kot 107.900 € in kupili ter podarili PDL laser za otroke z ognjenim znamenjem,” je sporočil Gregor Bezenšek ml., ustanovitelj Društva Viljem Julijan, na družabnem omrežju X.

“Kam smo prišli – slovenskemu zdravstvu je treba donirati, če hočemo zdraviti svoje otroke,” si misli marsikdo.

Medtem je Golobova vlada na dopisni seji zavrnila predlog zakona o skladu Republike Slovenije za redke bolezni, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev. Z UKOM so sporočili, da vlada razume namen predlagateljev, a ugotavlja, da so v Republiki Sloveniji bolnikom z redkimi boleznimi dostopne vse oblike zdravljenja, ki so na voljo, na stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Do sedaj je bilo tako