(VIDEO) Demokrati zaključujejo pogajanja s Svobodo: “Koalicije ne bo!”

Piše: G. B.

“Demokrati dokončno zaključujemo pogajanja z Robertom Golobom,” so sporočili iz stranke, ki jo vodi Anže Logar.

“Delovanje stranke Svoboda v zadnjih dneh je šlo čez meje normalnega političnega dialoga. Včerajšnji sklep Svobode, da poskuša člane naše stranke in poslance z neposrednim vplivanjem prisiliti v koalicijski sporazum, je korak predaleč, nesprejemljivo in tako se s potencialnimi koalicijskimi partnerji ne ravna. Zato Demokrati dokončno zaključujemo pogajanja s stranko Svoboda,” so še zapisali na X.

— Demokrati. (@DemokratiSLO) April 17, 2026

O ozadju pogajanj poroča Spletni časopis: Ali Golob Logarju ponuja več kot Janša: položaj šefa DZ in 4 ministrstva?

Položaj predsednika državnega zbora in še štiri ministrske položaje v vladi, v kateri bi bilo 16 ministrov, so po neuradnih informacijah iz Svobode ponudili Anžetu Logarju, da bi se izognili izgubi oblasti tako, da bi na svojo stran zvabil Demokrate. Logarja takoj za šefa DZ sicer ni mogoče izvoliti, ker ni poslanec. To bi rešili tako, da bi v novi vladi položaj ministra za zdravje dobil Tadej Osterc, s tem bi v parlament prišel Logar, ki bi po tem lahko prevzel položaj predsednika državnega zbora namesto Zorana Stevanovića. Ta bi moral odstopiti ali pa bi ga odstavili. V vladi bi imeli Demokrati ob Ostercu še tri ministrske položaje od 16-tih. V vladi z Demokrati pa ne bi bilo več Levice Aste Vrečko, ki za Demokrate niso sprejemljiv partner. Preostalih 12 ministrskih položajev bi si razdelila SD in Svoboda. Svoboda bi dobila še položaj šefa vlade. Po neuradnih informacijah bi naj v Svobodi ob usklajevanjih Roberta Goloba za prepričevanje poslancev na nižjih nivojih pooblastili tudi drugi predstavnike. Časopis Delo, ki zaradi lastništva Stojana Petriča, njegov Kolektor dobiva velikanske infrastrukturne posle od države, velja za precej pristranski medij vladnih strank, pa poroča, da bi naj tudi Janša sestavljal vlado s 16 ministrstvi. Osem bi jih pripadlo SDS, pet NSi, tri pa Demokratom, poroča ta časopis.

Po polomu na volitvah, ko je je Svoboda, ki je prej sama imela 41 poslancev, skupaj s SD in Levico (z Vesno) pristala le na 40 poslancih, je Robert Golob NSi (s SLS in Fokusom) in Demokratom najprej ponudil pet ministrskih položajev v vladi. 11 bi jih ohranile stranke sedanje koalicije. Resni.ca pa bi dobila dogovor o sodelovanju v opoziciji (po vzoru dogovora, ki ga je nekoč imela Levica z Marjanom Šarcem). Število ministrstev je že takrat Golob zniževal iz dosedanjih rekordnih 19 na 16.

Če zdaj poskuša prepriča le Demokrate s šestimi poslanci, da vstopijo v vlado s Svobodo in SD, ki jih imata 35, bi skupaj torej imeli 41 poslancev. To bi lahko Golobu zagotovilo vsaj mandatarski položaj, če bi ga iz opozicije podprla vsaj še Levica Aste Vrečko, ki ima pet poslancev.

“Jaz srčno upam, da Demokrati ne gredo po Virantovi poti, čeprav je petkovo glasovanje ravno kazalo na to,” je za POP TV, kaj poskušajo doseči, včeraj že megleno opisal generalni sekretar Svobode Matej Grah, ko je razkril, da ima ponudba Svobode Demokratom tri ključne točke: gospodarstvo z razbremenitvijo dela, zdravstveno reformo, ter boj proti korupciji. “Upam, da bomo našli pot, da bodo dvignili telefon in se bomo usedli za skupno mizo,” je še povedal za POP TV in razkril, da so za vodenje pogajalske skupine pooblastila Klemna Boštjančič, predlogov pa ne bi predstavili ne le predsedniku stranke Logarju, temveč tudi poslancem in članom stranke.