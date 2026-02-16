Čudna matematika nacionalne televizije pri manjših strankah

Piše: Spletni časopis

Robertu Golobu “burek kampanja” še ni prinesla preobrata, saj je podpora Gibanju Svoboda padla celo pod 20 odstotkov (na 19,8 %).

To je pokazala raziskava Mediane, rezultate je TV Slovenija objavila nocoj. S tem se potrjuje trend “poloma Svobode”, ki je, če upoštevamo združitvi z LMŠ in SAB po prejšnjih volitvah, izgubila že skoraj polovico volivcev. Podobno katastrofalni so tudi podatki za vladno koalicijo. Vladne Svoboda, SD in Levica bi volilo le 35,1 odstotkov volivcev. SDS in NSi (S SLS in Fokusom) bi sami zbrali več: 35,9 odstotka. Vlado bi sestavljal Janez Janša (SDS). Ali bi jo lahko sestavil, pa bilo odvisno od manjših strank. Zelo čudno je, da RTV Slovenija v svojem prikazu preračuna sedežev vidi v DZ le sedem strank, čeprav njihovi lastni podatki Pirate in Resni.co postavljajo na isto izhodišče in bi jih moralo biti osem. Zakaj je Resni.ca ‘prestopila’ prag, Pirati pa so ostali pred vrati, ni jasno. Preračun, če odštejemo za stranke neopredeljene, je takšen:

RTV SLO sama sicer piše drugače, da bi bilo v parlamentu sedem strank in to tudi nariše. A po deležih, ki jih objavijo, bi jih bilo osem. Tako pišejo o sedmih:

Hkrati pa pri prikazu, koliko bi stranke dobile, Piratom in Resnici določijo enak delež in bi v DZ torej morale priti tri nove stranke, skupaj pa osem. Zakaj Resni.ca po njihovem je v DZ, Pirati pa ne, ni povsem jasno.

To, da se jim preračun sedežev ne ujema z odstotki za stranke, je precej nerodno. Dodatno je nerodno, ker bi Levica po njihovem računu dobila več sedežev od Demokratov, čeprav je delež zanjo po rezultatih ankete nižji. Informacije o takšni delitvi so ponavljali v vseh medijih RTV SLO in ne le na TVS.

RTV SLO sem prosil za pojasnilo, kako so jim uspeli ti matematični čudeži. Objavil ga bom, ko ga prejmem. Čeprav so gledalci na neverjetnost opozarjali že zvečer, je dodatno nenavadno, da TVS popravka ni objavil do jutra.

Če verjamemo deležu za stranke, bi pomembno vlogo imeli Demokrati, ki bi med novimi strankami dosegli najboljši rezultat s sedmimi odstotki. Anže Logar je danes povedal, da vlade ne bo pomagal ohraniti Golobu in tudi ne sestaviti Janši. Delati jo namerava sam. A s sedmimi odstotki, koliko mu kaže raziskave Mediane (če odračunamo neopredeljene), legitimnosti volivcev za to ne bo imel. Doslej je z najslabšim rezultatom na volitvah vlado, ki je bila formalno manjšinska, po volitvah leta 2018 sestavil Marjan Šarec, volilo je njegovo stranko takrat 12.6 odstotka volivcev. Vzdržal je do epidemije Covida.

V parlament bi po Mediani, če bi bile volitve danes, prišli še dve stranki: Pirati Jasmina Feratovića in Resni.ca Zorana Stevanovića. Obe s slabimi petimi odstotki. Za Stevanovića je znano, da sodi v blok strank, ki nam vladajo in so znane po tem, da zavračajo sodelovanje s SDS. Po stališčih blizu interesom Kremlja pa je blizu celo skrajni Levici Aste Vrečko. Pirati so bolj nepredvidljivi.

Opozorilo: Meritvam javnega mnenja ne smemo verjeti. Povsem so zgrešile ob obeh zadnjih referendumih in na evropskih volitvah. Vsakič, to je trikrat zapored, so udarile mimo v prid vladnih strank, torej levice. Za večino podjetij, ki izvajajo merjenja (Ninamedia, Mediana, Valicon) za največje medije, je znano, da so poslovno in politično povezani s politiki vladnih strank. Analiza podatkov je pripravljena tudi s pomočjo AI Gemini.

Po vrstnem redu na prvih šestih mestih je raziskava Mediane enaka raziskavi Parsifala za Novo 24TV, pri obeh je na tretjem mestu za SDS in Svobodo NSi Jerneja Vrtovca, ki nastopa v koaliciji s SLS in Fokusom, sledijo pa SD Matjaža Hana, Demokrati, Levica z Vesno…

V grafikah in članku v Spletnem časopisu so deleži podpore strankam preračunani tako, da so upoštevani le za stranke opredeljeni volivci. To omogoča primerjavo z volitvami in med raziskavami. Med opredeljene za stranke štejem tudi izbiro “druge” stranke. To so praviloma tiste, ki anketiranim niso ponujene, se jih pa sami spomnijo. Izvirni deleži podpore strankam različnih raziskav, kot so jih objavili mediji, ki so temelj za preračune, so objavljeni v preglednici (s klikom lahko vse preglednice povečate):

Vse podatke, ki so bili temelj za preračunavanje, navajam, ker to olajša razumevanje razlik med meritvami in omogoča tudi preverjanje, če je prišlo pri prenosu in obdelavah podatkov morebiti do napak. Primerjave pa niso preprosto, ker meritve različne agencije opravljajo z različnimi vprašalniki, tehnično na različne načine in tudi rezultate prikazujejo različno.