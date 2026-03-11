Če volite levico, izvolite ruski standard

Piše: mag. Tadej Ian, politolog, družboslovec in publicist

V prispevku pojasnjujemo, da so nas komunisti med drugo svetovno vojno potisnili v rusko civilizacijo (oz. posilili z njo), v kateri nas njihovi nasledniki danes še vedno poskušajo zadržati. Slovenija, ki je bila tisočletje del Zahoda, je tako šla na slabše in edina rešitev za dobro prihodnost za Slovenijo je, da slovensko volilno telo preneha voliti »ruske« leve stranke.

Da ne bo pomote: to, o čemer pišemo, nima nobene zveze s Putinovo Rusijo, čeprav vam ta prispevek lahko pojasni, zakaj slovenski levičarji Rusijo, ki je pod vlado desničarja Putina, danes nagonsko tako zelo častijo oz. z njo simpatizirajo. Članek govori o civilizacijskih vplivih, ki so bistveno globlji in močnejši od dnevne politike. V skladu s klasifikacijo Samuela Huntingtona, ki je pred tremi desetletji in pol razvil tezo o spopadu civilizacij, Rusija ni del Zahoda, ampak je samostojna civilizacija. Pomemben regionalni akter za Slovenijo je poleg Zahoda tudi islamska civilizacija, saj so bili Slovenci zaradi 600-letne bližine otomanskega imperija pod njenim posrednim in prek turških vpadov tudi neposrednim vplivom. Prav vse takšne pretekle izkušnje naroda vplivajo na narod v sodobnosti, še posebno, če so dolgotrajne.

Ruska civilizacija v podobi Sovjetske zveze

Čeprav je bil Karl Marx Nemec, je komunizem z revolucijo zmagal tam, kjer je Marx trdil, da se sploh ne more pojaviti: v Rusiji. Vsi zahodni komunisti so se nehote navzeli ruskega civilizacijskega vpliva, ko so posnemali ruske komuniste, se v Sovjetski zvezi šolali in od tam domov prenašali ideologijo. Rusija je namreč samostojna civilizacija, ker je imela specifičen razvoj, ki je bil precej drugačen od razvoja Zahoda. Kijevska Rusija, današnja Ukrajina, je bila zato, ker so jo ustanovili švedski Vikingi, nekoč še del Zahoda, medtem ko moskovska izvedba Rusije v podobi Moskovske velike kneževine ni bila nikoli del Zahoda. Moskovčani so bili namreč, podobno kot na Balkanu Srbi, nenehno soočeni z vpadi islamske civilizacije v podobi divjih azijskih hord, zato so razvili specifično trdoživo družbeno stanje, ki je bilo temelj, da so si – soočeni s takšnimi divjimi sosedi – izborili obstanek. Še več. Moskovčani so sčasoma zavzeli vse predele, od koder so jih ti azijski sosedi napadali, in sosede dejansko zavojevali. Zato se je njihova civilizacijska posebnost še okrepila, saj so Moskovčani (zdaj Rusi) iz realnega življenja dobivali signale, da njihov družbeni ustroj in tradicija delujeta. V primerjavi z Zahodom je ruska civilizacija dosti bolj brutalna. Posameznik ima tu manj, po potrebi celo nič svobode ter bistveno manjšo vrednost kot na Zahodu. Zato je z današnjega vidika Zahod naprednejši.

Čeprav so komunisti hoteli prekiniti z vsemi starimi tradicijami, jim to seveda ni uspelo. Večina civilizacijskih obrisov, ki se kažejo v družbi in posamezniku, ki ji pripada, je nezavednih in jih imajo posamezniki in institucije te družbe za same po sebi umevne. Sovjetska zveza je bila s tega vidika ne le politična dedinja Rusije, ampak tudi nosilka ruske civilizacije, kar se lepo vidi danes, ko Sovjetske zveze ni več, a se zdi, kot da njen duh v Rusiji živi še naprej. V resnici to sploh nikoli ni bil duh Sovjetske zveze, tudi v času največje moči sovjetskih komunistov ne, saj gre za večstoletni duh trpežne in uspešne ruske civilizacije. In ta civilizacijski duh so vsi komunisti 20. stoletja kopirali in ga nevede oz. nezavedno hoteli prenašati v svoje družbe, saj so mislili, da gre za komunističnega duha, a je v resnici šlo za duh ruske civilizacije.

Vpliv islamske civilizacije na Slovenijo

Slovenija je bila pod Avstrijo tisoč let del Zahoda. Res je, da so bili vplivi islamske civilizacije prisotni 185 let, v času turških vpadov, a se v Slovenijo niso uspeli vsiliti, ker našega ozemlja islamska civilizacija ni nikoli okupirala. Zato turški vpadi v resnici delujejo zgolj kot narodova travma. Na sosednjem Hrvaškem pa je situacija že drugačna, saj so Turki velik del Hrvaške okupirali za daljši čas. Zato so imeli Hrvati v svojem družbenem tkivu neposreden vpliv islamske civilizacije že leta 1918. Pri Srbih, ki so bili pod Turki pol tisočletja, pa je situacija še toliko slabša. Ker slovenski politiki v svojem neznanju in omejenosti leta 1918 niso razumeli civilizacijskih vplivov, so nas v svoji neumnosti zrinili v Srbijo, ki je hočeš nočeš imela (in tudi danes še ima) v mentaliteti ogromno islamskih vplivov, čeprav Srbi niso bili muslimani: 500 let okupacije se namreč v Srbiji, Črni gori in Makedoniji pozna tako, kot se islamska večstoletna okupacija pozna tudi v Španiji, na Portugalskem, v južni Franciji, na Siciliji, v Grčiji, Albaniji, na Madžarskem, v Romuniji in Bolgariji, da o Bosni in Hercegovini, kjer je veliko muslimanov, niti ne govorimo. V tistem trenutku, ko smo postali del srbske kraljevine, katere večinski del je bil zaznamovan s korenitimi islamskimi vplivi, je postalo neizbežno, da se bo ta islamski vpliv odrazil tudi v Slovencih in Sloveniji. In ta vpliv ni bil dober, ker je Zahod razvojno bistveno naprednejši, kot je islamska civilizacija. Če povemo zelo po domače: v Sloveniji nezaželen t. i. balkanski vpliv je esenca islamske civilizacije.

Komunistični uvoz ruske civilizacije

Toda čeprav islamski vplivi na Slovenijo in Slovence niso ponehali do slovenske osamosvojitve in se preko ljudi, ki so se v sedmih desetletjih skupnega bivanja iz delov nekdanje skupne države preselili v Slovenijo, v neki meri v Sloveniji manifestira še danes, je s komunisti v Slovenijo prišla ruska civilizacija v dosti hujši obliki, kot je z Jugoslavijo prišla islamska civilizacija. Srbi namreč islamske civilizacije nikoli niso marali. Še več, zaradi polstoletne okupacije in turškega terorja, ki je to okupacijo spremljal, so jo sovražili. Na drugi strani pa so slovenski komunisti tako kot drugi jugoslovanski komunisti zaradi afinitete in na začetku direktne odvisnosti do Sovjetske zveze in ruskega komunizma, ki je pod močnim ruskim civilizacijskim vplivom, oboževali rusko civilizacijo in jo drugim Slovencem postavljali na piedestal popolnosti in za zgled. Nasledniki komunistov to počnejo še danes in dejansko delujejo kot ruski civilizacijski satelit oz. agenti ruske civilizacije.

To pa je izredno slabo oz. škodljivo, saj so se že sami Rusi v času carske Rusije zavedali, da je njihova civilizacija v odnosu do Zahoda manj razvita, zato je ruska aristokracija Zahod stoletja posnemala v vsem, v čemer ga je mogla in znala. Te logike pa ruski komunisti, ki so večinoma izšli iz docela neizobraženega najnižjega ruskega sloja, niso nikoli imeli. Zato danes Rusija, ki je dedič Sovjetske zveze, nima več afinitete do Zahoda. Če bi carska Rusija vzdržala še nekaj stoletij, bi se na koncu morda zlila z Zahodom. Današnja Rusija, ki je dedič države delavcev in kmetov, pa se z Zahodom ne bo nikoli zlila. A to slovenskih levičarjev prav nič ne moti. Način vladanja iz ozadja, manipulacije z volilnim telesom, obvladovanja medijev ipd. je na levem političnem polu na las podoben tistemu v Rusiji. Razlika je le v tem, da se v Sloveniji, ki je majhna država, odvisna od evropskih zahodnih sosedov, dela na kozmetiki, da se ta ruski civilizacijski način na področju politike prikriva oz. zakriva, saj slovenske levičarje razumljivo zelo skrbi, »kaj bodo pa v Evropski uniji rekli«. Ampak to ne spremeni dejstva, da nas slovenski levičarji posiljujejo z ruskim civilizacijskim okvirom, kar je za Slovenijo in vse nas Slovence obupno slabo, saj gre pri ruski civilizaciji za bolj grobo, zaostalo, neprijazno civilizacijsko različico, ki v primerjavi z modernim Zahodom deluje nekoliko primitivno in brutalno, zaradi česar je kakovost življenja v Sloveniji slabša, kot bi lahko bila. Zato bi bilo za Slovence vsekakor zelo koristno, če bi ne le na prihajajočih volitvah, pač pa tudi na več naslednjih volitvah zmagal desni politični pol, saj bi nas desničarji počasi, a zanesljivo spet transformirali v stabilnejšo zahodno družbo. Slovenija je bila tisočletje del Zahoda, zato ima na Zahodu domovinsko pravico, in potrebnih bi bilo le nekaj desetletij, da bi se kakovostno zlila z Zahodom. Upajmo, da nas slovensko volilno telo iz zaostale ruske civilizacijske zime ponese v zahodno cvetočo razvojno pomlad.