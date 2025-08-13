Čakalne dobe v zdravstvu: NIJZ skriva več kot dve tretjini podatkov

Piše: Moja Dolenjska

Kljub jasnim obljubam ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel iz marca letos javnost še vedno ne dobi celotne slike čakalnih dob v slovenskem zdravstvu. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) na svoji spletni strani objavlja le tretjino podatkov, s katerimi razpolaga. Celovite številke pa ostajajo skrite v predalih ministrstva za zdravje.

NIJZ tedensko objavlja le podatke za omejen nabor storitev – prve kurativne preglede, nekaj diagnostičnih postopkov in izbrane terapevtske posege. Po njihovem javnem poročilu za 9. julij 2025 naj bi v čakalnih vrstah bilo 335.419 pacientov, od tega 80.402 nad dopustno čakalno dobo. Opozorila, da gre le za del podatkov, na spletni strani ni – s tem se ustvarja vtis, da je stanje precej boljše, kot je v resnici.

Uradni interni podatki NIJZ, ki jih dobiva ministrstvo, so povsem druga zgodba. Vseh čakajočih na zdravstvene storitve je bilo po poročanju Financ 9. julija letos kar 1.659.346, od tega 271.190 nad dopustno čakalno dobo. To pomeni, da javnost vidi le drobec – manj kot tretjino – dejanskega problema.

Posebej drastičen je primer prvih kurativnih pregledov. Javno dostopni podatki kažejo, da nanje predolgo čaka nekaj več kot 44 tisoč pacientov. Interni podatki NIJZ pa razkrivajo, da jih je v resnici več kot 148 tisoč – več kot trikrat toliko.

Marca je ministrica Prevolnik Rupel obljubila, da bo NIJZ začel javno objavljati celovite podatke. Od takrat se ni zgodilo nič. Ministrstvo molči, NIJZ pa nadaljuje prakso selektivnega razkrivanja informacij.