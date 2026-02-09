Breznik: Gledamo, kako sistemske zakone sprejemajo, kot da gasijo požar, čeprav ni nikjer dima

Piše: C. R.

Na današnji novinarski konferenci je poslanec SDS Franc Breznik opozoril na nevarno prakso vlade dr. Roberta Goloba, ki sistemske zakone – torej zakone, ki posegajo v temelje delovanja države – sprejema po nujnem postopku, kot da smo v izrednih razmerah. Kot je povedal Breznik, je resnica jasna. Slovenija danes ne živi v izrednih razmerah, živi pa v izrednem načinu vladanja vlade dr. Roberta Goloba.

Zakon o bančništvu ureja delovanje bank, nadzor nad kreditnimi institucijami in stabilnost celotnega finančnega sistema. Gre za področje, ki neposredno vpliva na varnost depozitov državljanov, delovanje podjetij in stabilnost gospodarstva. “Zato jasno poudarjamo: bančni sistem ni poligon za politično hitenje. Tak zakon zahteva strokovno razpravo, ne pa sprejemanja “na vrat na nos”. S takšnim delom se v Slovenski demokratski stranki ne moremo strinjati, zato smo petkovo sejo Odbora za finance tudi obstruirali,” je povedal poslanec Breznik.

Vlada dr. Roberta Goloba in Ministrstvo za finance pod vodstvom ministra Boštjančiča, ki si ga bomo zapomnili kot ministra novih davkov, se izgovarja na prenos evropske direktive. Vendar dejstva so jasna, rok za prenos je bil 11. januar 2026, vlada ga je zamudila, direktiva 2024/1619 pa je bila v EU sprejeta maja 2024.

Sedaj se to prikriva z nujnimi postopki. Povedano naravnost – vlada dr. Roberta Goloba najprej zamudi rok, potem pa lastno nesposobnost prikriva z nujnim postopkom. Zato danes gledamo, kako sistemske zakone sprejemajo, kot da gasijo požar, čeprav ni nikjer dima.

In tej praksi sledi še veriga izrednih sej državnega zbora, sklicanih do konca mandata v naglici, nervozi in strahu pred sodbo volivcev. Zakoni se sprejemajo ponoči, kadruje se na hitro, denar se prerazporeja brez sramu. Izrednost, ki bi morala biti izjema, je postala orodje političnega preživetja.

“To ni upravljanje države – to je zaklepanje sistema pred prihodnostjo in je pot v uničenje Slovenije,” je zaključil Franc Breznik.