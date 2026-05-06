Boštjančič še naprej “kamilica”, češ nič ni narobe z javnimi financami

Piše: C. R.

Stanje javnih financ v Sloveniji po besedah finančnega ministra Klemna Boštjančiča nikakor ni katastrofalno, je daleč od tega. “Res pa je, da živimo v času izjemnih pritiskov na javne finance, na katere mora odgovorna politika reagirati pravočasno,” je opozoril in znova pozval vse proračunske uporabnike, da poiščejo rezerve.

“To ni slovenska posebnost, to je realnost celotne Evrope. Zato smo finančni ministri EU ta teden v Bruslju največ časa namenili ukrepom zaradi energetske krize,” je povedal v današnji izjavi o razmerah na področju javnih financ. Dodal je, da je Slovenija trenutno tretja država v EU po višini pomoči, namenjene ukrepom za blaženje energetske krize. “To pomeni, da smo reagirali in zaščitili ljudi in gospodarstvo,” je dejal.

Odzivanje ministrstva na spremembe v realizaciji proračuna po njegovih besedah tako ni nobena izredna situacija, saj je to ena od njegovih osnovnih nalog. “Ko zaznamo odstopanja, smo dolžni ukrepati. Zato smo resorjem poslali poziv k pripravi ukrepov,” je poudaril. Največja odstopanja beležijo pri stroških dela in izdatkih za zdravstvo, kar pa po njegovih besedah ni presenečenje. “Gre za področji, kjer smo kot država zavestno namenili bistveno več sredstev za ljudi, javne storitve in stabilnost sistema,” je izpostavil.

Minister je bil ob tem kritičen do nekaterih predstojnikov organov, “saj lahko rečem, da so izgubili kompas glede ukrepov, ki so bili mišljeni kot možnost, ne pa pravica”. Kritičen je bil tudi do proračunskih uporabnikov, ki predlogov za iskanje rezerv ministrstvu niso predložili. Doslej se je odzvalo 10 ministrstev in en urad. “O tem bomo v četrtek govorili tudi na vladi in institucije ponovno pozvali k oddaji predlogov,” je napovedal.

Boštjančič je opozoril tudi na posledice interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tretjem političnem bloku in o katerem bo DZ odločal v ponedeljek. “Apeliram tudi na odgovornost poslancev. Odločitve, ki jih bomo sprejemali naslednje dni, bodo imele posledice še dolgo,” je opozoril.

Ponovil je, da na ministrstvu z zaskrbljenostjo spremljajo predlog tega zakona: “Predvsem to, s kakšno lahkoto se opleta s številkami, kot da smo še vedno v predvolilnem obdobju, kar pa nismo. In da prinaša pomembna fiskalna tveganja brez jasnih rešitev za nadomeščanje izpada prihodkov.”

Kot je pojasnil, je treba poiskati rezerve, da se bo primanjkljaj za letos lahko znižal s 3,4 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) na 3,0 odstotka. Ob tem pa je opozoril na posledice interventnega zakona, za katerega na ministrstvu negativne učinke ocenjujejo na okoli 1,4 odstotka BDP na leto.

