Boštjan Poklukar: Arogantni in naduti lojalni »čistilec«, pripravljen za »depolitizacijo resorja in policije«

Piše: Vida Kocjan

Tudi pri notranjem ministru smo priča kritikam, povezanim z nekompetentnostjo, politizacijo, prikrivanjem in laganjem. Kdo je Boštjan Poklukar? Kuhar in/ali natakar z Bleda, ki je leta 1991 služil agresorski JLA, zelo skrivnosten o svoji poklicni poti, na vprašanja ne odgovarja. Celo ob prisegi v državnem zboru 21. februarja 2023 se je odrekel nagovoru in predstavitvi.

Kot tak je lahek plen tranzicijske levice, kar je dovolj za dvakratno vodenje ministrstva za notranje zadeve. V vsem tem lahko vidimo tudi razlog za Poklukarjevo predrznost in posmehovanje v času predvsem zadnje interpelacije zoper njegovo »delo«.

Poklukarjeva pot in skrivnosti

Boštjan Poklukar, letnik 1971, je kot član Liste Marjana Šarca (LMŠ) funkcijo ministra za notranje zadeve prvič opravljal od 18. septembra 2018 do 13. marca 2020. Drugič ministrsko funkcijo kot član stranke Gibanje Svoboda opravlja od 21. februarja 2023. Nasledil je Tatjano Bobnar, ki je bila primorana s tega mesta odstopiti.

Še pred tem so ga Golobovi postavili za vodjo uprave za vojaško dediščino na ministrstvu za obrambo, to mesto je zasedel junija 2022. Leta 2015 se je zaposlil v Upravi RS za zaščito in reševanje, 1. septembra 2017 pa je prevzel vodenje Centra za obveščanje Kranj. Vmes je bil zaposlen v službi za protokol ministrstva za obrambo. V Poklukarjevi uradni predstavitvi na vladni strani je zapisano, da je bil od leta 1991 zaposlen na ministrstvu za obrambo, kjer naj bi bil opravljal različne naloge in dosegel čin višjega štabnega vodnika.

Kaj je Poklukar po osnovnem poklicu, iz uradne biografije ne izvemo. Prav tako molči o času slovenskega osamosvajanja. Mediji pa so že večkrat poročali, da podatke o svoji poklicni poti skriva. Tako lahko preberemo, da je bil leta 1991 kot kuhar zaposlen v Jugoslovanski ljudski armadi (JLA). Poklukar odgovore na takšna vprašanja odklanja. Prav tako ne pojasnjuje trditve, da je bil leta 1991, »v času vojne za Slovenijo, pripadnik JLA na Gorenjskem«.

Celo ob prisegi v državnem zboru 21. februarja 2023 se je odrekel nagovoru in predstavitvi. Vladna koalicija ga je podprla z vsemi glasovi (54). Dodajmo še to, da poskušajo Poklukarja rehabilitirati z domnevnim veteranstvom v času osamosvajanja, vendar pa so mediji izbrskali, da Upravna enota Radovljica, kamor teritorialno spada, saj živi na Bledu, do maja 2023 ni prejela Poklukarjeve vloge za priznanje statusa vojnega veterana. Drži torej, da je Boštjan Poklukar po osnovnem poklicu kuhar ali natakar, prelomnega leta 1991 in prej pa je služil agresorski JLA.

Iz podatkov spletne baze Cobiss je razvidno, da je leta 2009 opravil višješolski študij na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Bled. Naslov njegove naloge je bil Metode in tehnike protokolarnega dela, mentorja sta bila Tadeja Krašna in Andrej Osterman. Nato je leta 2014 na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled v programu Hotelirstvo in turizem diplomiral z nalogo Zgodovina protokolarnih dogodkov na Bledu 1991–2014, mentorica je bila Boža Grafenauer. Iz tega je razvidno, da si je do leta 2014 pridobil visokošolsko izobrazbo. Nalogi nista dostopni v nobeni knjižnici, ki je v sistemu Cobiss.si.

Nadalje baza podatkov pokaže, da je Poklukar leta 2017 opravil 2. stopnjo bolonjskega študija na Fakulteti za državne in evropske študije. Naslov naloge je bil Delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pri obvladovanju migracij. Mentor je bil Damir Črnčec, do septembra 2018 svetovalec načelnika Generalštaba Slovenske vojske za obrambno politiko, nato državni sekretar v kabinetu Marjana Šarca. Danes je znan kot velik zaupnik Roberta Goloba.

Bobnarjevo pri Golobu spodnesli

V prvem mandatu ministrovanja, v času vlade Marjana Šarca od septembra 2018 do marca 2020, je bila Tatjana Bobnar generalna direktorica policije, Poklukar ji je bil nadrejen. Takrat so bile velika tematika predvsem nezakonite migracije. Oba sta obiskovala kraje po Sloveniji, saj je obstajala težnja po vzpostavitvi migrantskih centrov. Državljani so si Poklukarja zapomnili predvsem po njegovem oholem in »hinavskem« vedenju, kot je bilo slišati. Bobnarjeva pa naj bi bila bolj razumevajoča, »človeška«. Šarec je v začetku leta 2020 odstopil, z njim je odšel tudi Poklukar. Kam je poniknil do junija 2022, ni znano.

Vlada Roberta Goloba je maja 2022 s 1. junijem 2022 za ministrico za notranje zadeve imenovala Tatjano Bobnar. Že decembra 2022 pa je bila razrešena, uradno naj bi bila odstopila. Sledil je triumf Poklukarja. Golob je pozneje povedal, da je imel na izbiro več kandidatov. Izpostavil je Aleša Zalarja, nekdanjega notranjega in pravosodnega ministra, policijskega strokovnjaka Miroslava Žaberla in Boštjana Poklukarja. Njegova izbira naj bi bil strokovnjak za varnost z dolgoletno kariero v vojski, obrambi in Upravi za zaščito in reševanje. Zanj se je odločil kot za »čistilca« v kriznih okoliščinah, lojalen ter pripravljen za »depolitizacijo resorja in profesionalizacijo policije«.

Afere omrežju in Golobu lojalnega Poklukarja

Boštjan Poklukar nosi težak nahrbtnik afer, a kljub temu po zaslugi koalicijske večine ostaja minister za notranje zadeve.

Prejemanje osebnih podatkov iz OKC, kršitev zasebnosti: Prejemal je neanonimizirana dnevna obvestila iz Operativno-komunikacijskega centra (OKC), vključno z imeni in priimki oseb, kar je odprlo možnost zlorabe osebnih podatkov. Tega pred tem ni bilo. JLA, trditve o preteklosti: Poklukar je imel v osemdesetih in začetku devetdesetih povezave z JLA. Na vprašanja o tem ne odgovarja. Nepotizem, avtoritarne prakse, zloraba službenega položaja: Zamenjava vodje sektorja za posebne naloge Domna Fajferja, kamor je postavil svojega svaka Boštjana Pipana. Prijavil je uradni obisk v Italiji, a zgolj zato, da je lahko nato Center za varovanje in zaščito kot nekakšen ministrov »Uber« peljal njegovo ženo na letališče v Italijo. Morebitni prisluhi. Sporna reorganizacija Centra za varovanje in zaščito (CVZ): Zoper Poklukarja je bila vložena prijava na pristojni inšpektorat, ker naj bi bile preiskave in reorganizacija CVZ potekale brez upoštevanja pripomb. Očitajo mu tudi nezakonita imenovanja, sum zlorabe oblasti v vodstvu CVZ in kršitev delovne zakonodaje. Politična omrežja in vpliv na preiskavo Hvale: V zadnji interpelaciji so predlagatelji navajali, da je bil Poklukar vpleten v preiskavo kobariškega gostinca Aleša Hvale, osumljenega trgovine z belim blagom (ljudmi), in da je pokrival določene osebe. Po razkritju naj bi bilo ministrstvo izvajalo pritisk na policijo zaradi razkritij nepravilnosti. Pristransko kadrovanje: Kljub sodbi upravnega sodišča je vztrajal pri spornem imenovanju Senada Jušića za generalnega direktorja policije in s tem podrejanju policije interesom vlade. Zapleta se tudi pri zdajšnjem vršilcu dolžnosti generalnega direktorja policije Damjanu Petriču. Vladi tako v treh letih ni uspelo imenovati direktorja policije s polnimi pooblastili.

Dvojna merila pri varovanju, delitev na prvo- in drugorazredne

Poslanka SDS Anja Bah Žibert je v razpravi opozorila na ministrova dvojna merila. Uvodoma je pokazala fotografiji policistov 27. junija na prireditvi Psoglavski dnevi v Sodražici. Tam sta bila navzoča tudi Poklukar in predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Nastopila je skupina Šank Rock, katere član je novi spremljevalec Klakočar Zupančičeve.

Očividci so dejali: »Bil je policijski kombi, terensko vozilo in marica, okoli prizorišča so krožili tudi kriminalisti iz Ribnice in patruljna vozila. Policisti so bili oblečeni v zaščitne jopiče, v policijskem kombiju pa so bili tudi psi. Kaj takega v Sodražici še nismo videli. In kdaj so zapustili prizorišče? Takoj ko je predsednica državnega zbora odšla.« – »Se pravi, ni šlo za skrb za državljane in prebivalce, ki živijo blizu Ribnice in kjer je romska problematika problem, šlo je za eno drugo skrb,« je dejala Bah Žibertova.

Ministra je vprašala, kje so bila vsa ta vozila, kje so bili vsi ti policisti takrat, ko so pretepli ribniškega župana in policistko. Ni jih bilo.

Navedla je še primer, in sicer Andreja Brečka iz Šentjerneja. Povedala je, da je slednji v tem letu več kot 40-krat obvestil policijo o tem, da se krši javni red in mir in da se mu uničuje premoženje. Prišel je tudi na junijsko sejo komisije za človekove pravice, kjer pa predstavnikov vlade in koalicije ni bilo. Bila je navzoča samo ena od državnih sekretark. Nadaljevanje dogajanj po tej seji je znano. Brečka so na domu obiskali pripadniki romske skupnosti, mu ponoči prizadejali premoženjsko škodo, čez teden dni pa so ga ponoči močno poškodovali.

»In minister Poklukar ne naredi nič, gleda dol. V Šentjerneju, kjer je bil, se mu ni zdelo vredno srečati se z žrtvijo romskega nasilja.«