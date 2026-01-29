Boštjan Perne: “Ko crkne gospodarstvo, bomo pa vsi sociala.”

Piše: Celjski glasnik

Na levici ne vedo več, kako bi še rešili vojaka Luko, da bi upravičili njegovo neumnost o minimalni plači 1000 evrov in prepričevanju ljudi, kako bodo zaradi njega zaslužili več.

Kljub vsem jasnim pokazateljem, da bi brez njihove vlade ljudje že danes zaslužili bistveno več kot tisoč evrov, želijo sedaj titulo uspeha pripisati ravno Luku Mescu. A s takšno davčno politiko, kot so jo izvajali in jo izvajajo, bodo uničili gospodarstvo, ljudi pa pahnili v revščino.

Da ponovimo za vse tiste, ki so butasti kot @Diverzija V letu 2025 bi bila minimalna plača že 1000EUR, če ne bi Golob nabil davkov.

Pa to še ni vse. Volite Goloba in Mesca pa vam bodo obdavčili še nepremičnine in premoženje.

Volite levo in postanite Kuba. — Boštjan Perne (@bostjanperne) January 23, 2026

Vsem nejevernim Tomažem je tudi Boštjan Perne lepo pojasnil, da v kolikor Golob in ministri ne bi višali davkov, bi že leta 2025 bila minimalna plača bistveno več kot 1000 evrov. Seveda je v bran ministra Mesca takoj vzel Igor Pribac, ki meni, da s tem dobivamo socialno državo.

Kaj pa je v resnici minister storil s to potezo, pa mu lepo na kratko pojasni ravno Boštjan Perne: “Socializem se je povsod po svetu izkazal kot zgrešen. Še več, “država blagostanja” se je izkazala kot nevzdržna. Lahko se pumpa davke v socialo, ampak le do točke, ko začne crkavati gospodarstvo. In mi smo sedaj tam. Ko crkne gospodarstvo bomo pa vsi sociala.”