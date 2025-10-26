Bolj neposrednega priznanja, da sta bila odstopljena s ciljem reševanja njegove politične kože, Golob res ni mogel dati

Piše: Moja Dolenjska

Po včerajšnjem romskem nasilju in smrti 48-letnega Novomeščana Aleša Šutarja sta ministrica za pravosodje Andreja Katič in notranji minister Boštjan Poklukar ponudila odstop, predsednik vlade Robert Golob pa je ta sprejel.

Zase je dejal, da bi “njegov odstop v tem trenutku bil samo beg pred odgovornostjo”.

Na to so se odzvali v SDS in sporočili, da “odstop dveh ministrov ne more in ne sme biti epilog dolgotrajnega romskega nasilja, ki je včeraj zahtevalo tudi človeško življenje. Gre za odgovornost celotne vlade in Golobove koalicije, ki je serijsko zavračala predloge lokalne skupnosti in opozicije ter bila gluha za probleme JV Slovenije. Čas je za odstop celotne vlade.”

Poslanec Zvone Černač je dodal: “Bolj neposrednega priznanja, da sta bila odstopljena s ciljem reševanja njegove politične kože, PV Golob res ni mogel dati. Sončni kralj. Ohranitev vladnega fotelja za vsako ceno.”

Znani novinar in urednik Bojan Požar pa je zapisal: “Zdaj so pa na vrsti večinski mediji, zlasti RTV in Pop, da še danes opravijo svoje: dopovedati ljudem, vlada je sprejela – z odstopom Katičeve in Poklukarja – svojo odgovornost. Medtem Golob in Mesec lepo ostajata in karavana gre naprej … A naj bo jasno in vsakomur razumljivo: hitra odstopa Katičeve in Poklukarja, zlasti slednjega, sta predvsem v funkciji reševanja Luke Mesca in Roberta Goloba!”

Ob (spodnji) fotografiji Goloba in Mesca je Požar zapisal: “Golob danes – z mislimi na medene tedne – zgolj dokazuje lastno nesposobnost za vodenje vlade – Mesec pa je postal poosebljenje ljubljanske elite, že skoraj popolnoma odtujene od siceršnje slovenske realnosti.”