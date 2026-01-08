Bo strah pred Janšo izvolil Simono Drenik, Dolenca in tri ustavne sodnike?

Piše: Spletni časopis

Ko je že razpisala parlamentarne volitve, je Nataša Pirc Musar odhajajočemu parlamentu danes predlagala Simono Drenik Bavdek, znano iz arbitražnega škandala, v katerem je državi z amaterskim ravnanjem povzročila veliko škodo, za varuhinjo človekovih pravic, Primoža Dolenca za guvernerja banke Slovenije, in tri kandidate za ustavne sodnike: Tamaro Kek namesto Mateja Accetta, ki mu mandat izteče 26. marca 2026, Marka Starmana namesto Klemna Jakliča, ki mu mandat izteče 26. marca 2026 in Barbaro Kresal namesto Rajka Kneza, ki mu mandat izteče 24. aprila 2026.

Država je brez guvernerja od 8. januarja lani, ko se je iztekel mandat Boštjanu Vasletu. Od takrat banko kot namestnik vodi Dolenc. Razlog, da nimamo guvernerja, je, ker je Robert Golob s svojo koalicijo na vsak način poskušal za guvernerko postaviti državno sekretarko Sašo Jazbec, ki je pa Pirc Musarjeva ni bila pripravljena predlagati. Zdaj se vladajočim mudi, ker bo sicer guvernerja imenovala prihodnja bolj desna parlamentarna večina, ki jo bo verjetno vodil Janez Janša (SDS). V primeru desne večine bi predvsem kandidatka za varuhinjo človekovih pravic Simona Drenik Bavdek imela manj možnosti za izvolitev. Velja sicer za strokovnjakinjo, a v času arbitraže o meji s Hrvaško je bila slovenska agentka pred arbitražnim sodiščem v Haagu in v središču škandala, ki je škodoval državi.

Hrvaški mediji (Večernji list) so objavili posnetke telefonskih pogovorov med Drenikovo in takratnim slovenskim arbitrom Jernejem Sekolcem. Vsebina pogovorov je bila, kako vplivati na ostale arbitre. Sekolec je Drenikovi razkrival podrobnosti iz zaupnih posvetovanj sodnikov (ki bi morala ostati strogo tajni) in ji naročal, naj Slovenija v spis naknadno “podtakne” določene dokumente, ki bi podprli slovenska stališča. Arbitražna pravila strogo prepovedujejo kakršnokoli neformalno komunikacijo med zastopniki držav in arbitri. Pogovori so potekali po nezaščiteni stacionarni telefonski liniji, ko je bila Drenikova na Dunaju. To je bila velika neumnost, saj so pogovore posnele tuje obveščevalne službe (verjetno SOA). V Sloveniji je afera sprožila razprave, zakaj akterja nista bila bolje poučena o varnostnih protokolih. Takoj po izbruhu afere sta tako Simona Drenik kot Jernej Sekolec odstopila. Hrvaška je afero izkoristila kot razlog za enostranski izstop iz arbitražnega sporazuma, češ da je proces nepovratno kontaminiran in kompromitiran. Zaradi tega mejna vprašanja še danes niso razrešena. Dobra plat je, ker arbitražni sporazum, ki izvira še iz odločitev vlade Boruta Pahorja, za našo državo ni bil najboljši.

Brez varuha človekovih pravic smo že leto dni, ker so vladajočim ni uspelo uskladiti s Pirc Musarjevo. Še manj pa z opozicijo. Petru Svetini se je mandat iztekel 23. februarja 2025, od takrat pa institucijo vodi namestnik Ivan Šelih.

Celotno sporočilo Pirc Musarjeve o kandidati je takšno:

“Predsednica republike je v Državni zbor posredovala predloge za imenovanje guvernerja Banke Slovenije, varuha človekovih pravic in treh ustavnih sodnikov

Predsedniška palača, 7. januar 2026 – Predsednica Republike Slovenije je danes v Državni zbor poslala predloge za imenovanja guvernerja Banke Slovenije, varuha človekovih pravic in treh sodnikov Ustavnega sodišča. Predsednica republike za guvernerja Banke Slovenije poslankam in poslancem v izvolitev predlaga dosedanjega namestnika guvernerja dr. Primoža Dolenca. Za varuhinjo človekovih pravic predlaga dr. Simono Drenik Bavdek, za tri ustavne sodnike pa Tamaro Kek, mag. Marka Starmana in prof. dr. Barbaro Kresal. Poslanke in poslanci bodo o predlogih lahko odločali na redni januarski seji, ki se začenja v ponedeljek, 26. januarja.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin, predstavnikoma narodnih skupnosti in nepovezanima poslancema ter po tehtnem razmisleku sprejela odločitve o predlogih za imenovanje guvernerja Banke Slovenije, varuha človekovih pravic in treh sodnikov Ustavnega sodišča. Predsednica republike je predloge danes posredovala v Državni zbor, s čemer je v skladu z dogovorom med njo in predsedniki parlamentarnih strank poslankam in poslancem omogočila, da o predlogih odločajo na redni januarski seji, ki se začenja v ponedeljek, 26. januarja, in je hkrati zadnja redna seja tega sklica Državnega zbora pred rednimi državnozborskimi volitvami, ki bodo v nedeljo, 22. marca 2026.

GUVERNER BANKE SLOVENIJE

Kandidat za guvernerja Banke Slovenije dr. Primož Dolenc je že drugi mandat viceguverner Banke Slovenije. Od 8. januarja 2025 že drugič kot namestnik guvernerja vodi Banko Slovenije in jo predstavlja v Svetu ECB. Je doktor ekonomskih znanosti z dolgoletnimi izkušnjami na področju visokošolskega izobraževanja o financah, makroekonomiji in bančništvu. Njegova poklicna pot obsega delo na Ministrstvu za finance, v gospodarstvu ter tudi v poslovnih bankah Abanka Vipa in Deželna banka Slovenije. Dr. Dolenc je v obdobju, ko Slovenija ni imenovala guvernerja svoje centralne banke, institucijo vodil kompetentno, strokovno in neodvisno. Vsled tega je predsednica republike prepričana, da je dr. Dolenc s svojim dosedanjim delom upravičil visoka pričakovanja in zaupanje v svoje delo, zaradi česar si zasluži podporo poslank in poslancev v Državnem zboru za izvolitev na položaj guvernerja Banke Slovenije.

V povezavi z novinarskimi vprašanji, ki se navezujejo na kandidaturo mag. Mateja Falatova, predsednica republike poudarja, da ima vsak posameznik v Republiki Sloveniji, ki je pravna država, pravico do sodnega varstva. To je legitimna pravica posameznika, o kateri odločajo pristojna sodišča. Mag. Falatov je izkušen in strokovno kompetenten bančnik, vendar je skupaj z nekaterimi drugimi posamezniki v sodnem sporu z Banko Slovenije. Te okoliščine pa so neposreden konflikt interesov, dokler sodni spor ne bo pravnomočno zaključen. Predsednica republike se zaveda, da dr. Dolenc še nima zagotovljene podpore koalicije, vendar ocenjuje, da mag. Falatov zaradi omenjenega konflikta interesov do zaključka sodnega postopka ne more biti kandidat.

VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC

Kandidatka za varuhinjo človekovih pravic je dr. Simona Drenik Bavdek, ki trenutno opravlja naloge pomočnice vodje Centra za človekove pravice pri Varuhu človekovih pravic. Je doktorica pravnih znanosti in docentka za ustavno in mednarodno pravo. V dosedanji karieri je bila med drugim vodja tedanjega Oddelka za človekove pravice, Svet Evrope in OVSE pri MZEZ, na Dunaju pa je sodelovala tudi pri predsedovanju Slovenije OVSE v letu 2005. Dr. Drenik Bavdek je bila oktobra 2024 izvoljena za članico upravnega odbora v Evropski mreži nacionalnih institucij za človekove pravice (ENNHRI). V tej instituciji je že dlje časa tudi sopredsedujoča pravni delovni skupini. Od leta 2020 je dr. Drenik Bavdek pomočnica vodje Centra za človekove pravice pri Varuhu človekovih pravic, kjer je bila ključna pri utrjevanju položaja Varuha kot institucije s statusom A po Pariških načelih Združenih narodov. Je tudi urednica, avtorica ali soavtorica več publikacij Varuha in alternativnih poročil Varuha mednarodnim mehanizmom o stanju človekovih pravic in pravne države v Sloveniji.

Kandidatko je predsednici republike predlagal dr. Ernest Petrič, podporo predlogu pa so podali prof. dr. Alenka Šelih, doc. dr. Mitja Steinbacher, Liana Kalčina in Vlasta Nussdorfer.

Zaradi novinarskih vprašanj glede vloge dr. Drenik Bavdek kot vodje projektne enote za pripravo zagovora Slovenije pred arbitražnim sodiščem in njene vloge kot agentke Republike Slovenije pred arbitražnim sodiščem za določitev stika Slovenije z odprtim morjem in meje med Slovenijo in Hrvaško pojasnjujemo, da je postopek zaključen od 29. junija 2017, ko je Arbitražno sodišče v Haagu razglasilo končno razsodbo, dr. Drenik Bavdek pa je sprejela odgovornost in posledice za svoje ravnanje v tej politično izpostavljeni zadevi. Arbitražno sodišče v Haagu je tedaj presodilo, da njeno ravnanje ni vplivalo na nadaljnje delo sodišča. Prav tako tudi Nacionalni preiskovalni urad v preiskavi, ki jo je vodil v zvezi s tem primerom, ni našel dokazov zlorabe položaja in nevestnega dela pri dr. Drenik Bavdek.

Dr. Drenik Bavdek za izvolitev potrebuje dvotretjinsko večino, torej najmanj 60 glasov poslank in poslancev. Predsednica republike se je za predlog odločila po posvetovanju z vodji poslanskih skupin, predstavnikoma narodnih skupnosti in nepovezanima poslancema. Predsednica republike ocenjuje, da bi kandidatko lahko podprli tudi v kateri od opozicijskih poslanskih skupin, brez katerih varuhinje ali varuha človekovih pravic v kakršni koli sestavi Državnega zbora ne moremo izvoliti.

SODNIKI USTAVNEGA SODIŠČA

Kandidati za sodnike Ustavnega sodišča Republike Slovenije so Tamara Kek (za mesto, ki bo izpraznjeno z dnem prenehanja mandata obstoječemu sodniku prof. dr. Mateju Accettu dne 26. marca 2026), mag. Marko Starman (za mesto, ki bo izpraznjeno z dnem prenehanja mandata obstoječemu sodniku dr. Klemnu Jakliču dne 26. marca 2026) in prof. dr. Barbara Kresal (za mesto, ki bo izpraznjeno z dnem prenehanja mandata obstoječemu sodniku prof. dr. Rajku Knezu dne 24. aprila 2026).

Predlog upošteva kriterije, ki jih je predsednica republike doslej že večkrat javno izpostavila. Poleg tega izbor vključuje strokovnjakinji in strokovnjaka s področij in poklicnih profilov, ki bodo vsebinsko okrepila Ustavno sodišče. Tamara Kek je odvetnica in strokovnjakinja s področja davčnega in gospodarskega prava, mag. Marko Starman je strokovnjak s področja prava lokalne samouprave, varstva narave, okolja in prostora, prof. dr. Barbara Kresal pa s področja delovnega prava in socialne varnosti.

Mag. Marka Starmana je predlagala Univerza na Primorskem (v njenem imenu rektorica prof. dr. Klavdija Kutnar), prof. dr. Barbaro Kresal sta predlagala prof. dr. Grega Strban (Pravna fakulteta UL) in prof. dr. Darja Senčur Peček (Pravna fakulteta Univerze v Mariboru). Prijava Tamare Kek je osebna.

Po posvetovanju z vodji poslanskih skupin, predstavnikoma narodnih skupnosti in nepovezanima poslancema predsednica republike pričakuje, da imajo predlagani kandidati med poslankami in poslanci zadostno podporo za izvolitev. V primeru, da kateri izmed predlaganih kandidatov ne bo izvoljen, pa se upošteva drugi odstavek 165. člena Ustave Republike Slovenije. Ta določa, da ustavni sodnik po izteku mandata nadaljuje z opravljanjem funkcije do izvolitve novega sodnika. To torej pomeni, da v primeru neizvolitve predlaganih kandidatov nadaljujejo s svojim delom dosedanji ustavni sodniki.”