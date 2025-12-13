Bo največjega tranzicijskega in političnega kriminalca končno ujela roka pravice?

Piše: Vida Kocjan

Zoran Janković, dolgoletni župan Ljubljane in predsednik propadle stranke Pozitivna Slovenija, postaja simbol sistemske korupcije. Zoper župana se namreč vrstijo obtožbe o korupciji, zlorabi položaja in nepotizmu. Pod vlado Roberta Goloba pa niti ne skrivajo več, da je v bistvu Janković tisti, ki vleče niti iz ozadja. Boter torej.

Jankovićeva karierna pot je zaznamovana z več preiskavami, ki se doslej v več primerih glede na njihovo težo niso končale s pričakovanimi sodnimi epilogi. Vendar pa v zadnjem času obstaja občutek, da se stvari spreminjajo tudi na ravni sodne veje oblasti. Počasi, pa vendar. Zdi se, da bo z menjavo generacij tudi v sodstvu prevladala t. i. zdrava kmečka pamet. Slednje seveda pomeni, da bodo sodili in odločali po zakonih in ne tako, da bodo ščitili posameznike, predvsem tiste, ki so »proti Janezu Janši«. Spomnimo. Zoran Janković je junija 2014 v pogovorni oddaji za hrvaško televizijo dejal, da ga ni prav nič strah, da bi bil v Sloveniji obsojen, »saj je ves čas velik nasprotnik Janeza Janše«. Doslej je bilo res tako. Zdaj pa kaže, da se morda lahko to spremeni.

Janković prvi osumljenec

Specializirano državno tožilstvo je 21. novembra letos vložilo zahtevo za sodno preiskavo zoper 21 oseb, med katerimi je Janković prvi osumljenec. To je bil zanj šok, ki ga pred kamerami ni mogel skriti, saj je bil pred tem v isti zadevi 16. osumljenec med 19.

Odločitev Specializiranega državnega tožilstva temelji na ugotovitvah hišnih preiskav iz januarja 2024, ko so kriminalisti te izvajali tako v prostorih Mestne občine Ljubljana kot pri Zoranu Jankoviću doma. Preiskave so zajemale območja Ljubljane, Celja, Kranja in Nove Gorice.

Očitki temeljijo na sumih, da je Janković izkoristil svoj položaj za vplivanje na uradnike in javna podjetja. Očitajo mu sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje podkupnine in napeljevanje k zlorabi položaja ali zaupanja. Domnevno je torej sprejel koristi za posredovanje pri gradbenih dovoljenjih, pri uradnikih naj bi bil posredoval za hitrejše postopke, izvajal naj bi bil pritisk na podrejene za nezakonite odločitve.

Najnovejši očitki tožilstva

Tožilstvo sumi, da je Janković v primeru gradbenega dovoljenja za kanal C0 pritiskal na načelnico Upravne enote Ljubljana (prek podrejenega Bojana Babiča) za hitrejšo izdajo dovoljenja v zameno za zaposlitev njene hčere.

Nadalje se očitki nanašajo na sponzorske pogodbe z Nogometnim klubom Olimpija ter s tem povezanima podpisanima pogodbama javnih podjetij (Energetika Ljubljana in Vodovod-Kanalizacija) z nogometnim klubom. Pogodbi sta bili torej dve, tožilstvo Jankoviću očita sum napeljevanja direktorjev k zlorabi za korist Olimpije.

Kot tretje tožilstvo sumi na Jankovićev vpliv na izdajo dovoljenja za stanovanjsko sosesko blizu Hale Tivoli (za Bellevue Living), povezano z investitorji.

Zakaj bi politično preganjali »botra«?

Janković je pred preiskovalno sodnico stopil 25. novembra 2025. Na zaslišanju je vse očitke (pričakovano) zanikal. Dejstvo pa je, da je bil njegov nasmeh pri izstopu iz sodne stavbe bolj grenak kot pri vstopu vanjo. Dejal pa je: »Obtožbe nimajo nobenega kritja, ker me ni nikjer.« Ni se mogel izogniti niti opazki, da se je odzval na prvo vabilo kljub obveznostim, in dodal: »Sodišče je edini kraj za pravico.« Hkrati vse skupaj vidi kot »politični pregon«, podobno kot v preteklosti. No, tega prej zagotovo ni bilo. In tudi zdaj ni tako. Le zakaj bi ga pod Golobom politično preganjali?

Jankovićev odvetnik je Janez Koščak, ki je po Jankovićevem zaslišanju pred preiskovalno sodnico novinarjem dejal, da pričakuje zavrnitev preiskave, češ da dokazi niso verodostojni.

Po njegovem naj bi šlo torej za »zgodbe brez dokazov«, hkrati pa je dodal, da je Jankovićeva »božja moč« pretirana. V primeru dveh sponzorskih pogodb z Nogometnim klubom Olimpija, kjer igra tudi Jankovićev vnuk, pa Koščak trdi, da je to »prihranilo mestu 100.000 evrov« in da dokazi temeljijo le na pogovorih tretjih oseb, domnevno brez neposredne povezave z Jankovićem.

Sodišče bo odločalo v prihodnjih mesecih, spremljali bomo lahko, ali bo uveden sodni proces.

Veliko preiskav, postopkov in nato »po partijsko« nič

Že v preteklih letih so bile proti Jankoviću in njegovim povezanim osebam vložene obtožbe glede zlorabe položaja, pranja denarja, trgovanja z vplivom in davčnih utaj.

Med bolj znanimi je primer, ko naj bi bilo Javno podjetje Energetika Ljubljana (v lasti mesta) po domnevno napihnjeni ceni kupilo prostor pri zasebnem podjetju, pri čemer naj bi bil del denarja končal na računih firm, povezanih z Jankovićevima sinovoma. Od tam naj bi šel del tudi na njegov zasebni račun.

V letu 2016 so se pojavili tudi očitki o zahtevi za spolne usluge osebe, ki ji je želel »zagotoviti službo« v mestni lekarni. Obtožbe so bile povezane s primerom »sex-for-job«. Vendar pa je kasneje sodišče izločilo ključne dokaze (prisluhe), tožilci pa naj bi bili zamudili z opozorilom, zato se je ta primer končal brez obsodbe.

Poleg tega so že v preteklosti med obtoženimi oziroma pod drobnogledom bile njegove družinske in poslovne povezave. Vrstile so se obtožbe o tem, da so podjetja v lasti sinov ali povezana z njima dobivala posle od mesta pod ugodnimi pogoji.

Vse to kaže, da so tovrstni očitki in preiskave proti Jankoviću trajali več mandatov in zajemajo različna poslovna in osebna ravnanja − od poslov z javnimi podjetji in nepremičninskimi posli do domnevne zlorabe socialnega vpliva.

Jankoviću se je doslej uspelo izviti iz številnih postopkov. Deležen je bil sicer več preiskav, a so te nato večinoma padle zaradi (domnevnega) pomanjkanja dokazov ali postopkovnih napak. Več povezav je bilo tudi z njegovima sinovoma, županu so očitali nepotizem in zlorabo položaja. Pa poglejmo podrobneje.

Družinske povezave in davčne utaje

V letih do 2011 do 2014 je bil Zoran Janković osumljen, da je zlorabil položaj za korist sina Jureta. Obtožb je bil oproščen.

Sledil je primer Stožice in KLM Naložbe. Obstajal je sum, da je več sto tisoč evrov iz mestnega proračuna za graditev Stožic končalo na računu družinskega podjetja KLM Naložbe v lasti Jankovićevih. Fokus je bil na davčnih utajah, bile so preiskave davčne uprave, Janković je bil nato leta 2023 pravnomočno oproščen obtožb o zatajitvi finančnih obveznosti.

To pa niso bile prve obtožbe o sumu davčnih utaj. Kot nekdanjemu direktorju Mercatorja so očitali sum izogibanja plačilu davka pri prodaji delnic. Oprostilna sodba okrožnega sodišča je postala pravnomočna leta 2023.

Nato je bil deležen obtožb o zlorabi položaja pri oddaji parkirišč za Stožice v najem. Sledila je oprostilna sodba, tožilstvo je namreč pritožbo umaknilo.

Vsi ti primeri, navedli smo le nekatere, so bili pogosto povezani z Jankovićevim vplivom na mestne pogodbe, javna podjetja (kot Energetika Ljubljana) in družinske posle. Med poznavalci in kritiki pa velja kot »večni šerif«, ki je Ljubljano spremenil v »oazo za ptičarje« oziroma bogate investitorje.

Odpisi dolgov

Ob vsem tem smo bili v preteklosti priča številnim odpisom finančnih dolgov, povezanih z družino Janković.

Leta 2019 je bila potrjena poenostavljena prisilna poravnava za tri podjetja družine Janković — Electa Inženiring, Electa Naložbe in Electa Holding. S tem je bilo tem podjetjem odpisanih 95-odstotkov dolgov. Skupni znesek je bil okoli 29 milijonov evrov. To pa ni bilo edino. Prav v Demokraciji smo poročali, da je bil odpis dolga Jankovićem skozi leta še višji. Že v devetdesetih, ko je bila banka SKB v državni lasti, naj bi odpisala dolgove podjetju v lasti Zorana Jankovića v višini več milijonov nemških mark (kar bi danes znašalo več milijonov evrov).

Poleg podjetniških dolgov v lasti Jankovićevih so se pojavili tudi primeri, kjer je bila družini oziroma članom oproščena davčna obveznost do Fursa in s tem do države. V enem primeru naj bi šlo za dolg, povezan z davkom na dodano vrednost, katerega odpis je bil javno označen kot eden od »odpisov dolga«. Pred časom pa so se pojavili tudi zapisi, da je bilo določenim članom družine (npr. mlajšemu sinu Juretu) odpisano več kot pol milijona evrov dolga do države, ker je po poročanju dolg zastaral oziroma Furs ni nadaljeval postopkov.

Kako so bili dolgovi odpisani?

Odpisi so zelo pogosto povezani z institutom poenostavljene prisilne poravnave, to je mehanizma, ki naj bi bil namenjen restrukturiranju manjših dolžnikov, a so ga po poročanju medijev in komentatorjev zlorabili za podjetja z velikimi dolgovi. Pri družini Janković naj bi ta institut uporabili za podjetja z milijonskimi obveznostmi, kar sproža vprašanja o pravičnosti in enakosti pred zakonom. Povedano drugače. Odpisi naj bi bili formalno izvedeni po zakonu, v bistvu pa predstavljajo »luknje v sistemu«.

V Demokraciji smo že večkrat opozorili tudi na domnevne povezave med poslovnimi in političnimi interesi. Nadalje smo opozarjali tudi na to, da za nekatere odpisane obveznosti (denimo davčne) državni organi (po poročilih) niso vedno jasno pojasnili razlogov. Manjkala so pojasnila zlasti o tem, zakaj niso nadaljevali postopkov ali zakaj je prišlo do zastaranja. Vse to namreč daje prostor dvomom o enaki obravnavi vseh davčnih zavezancev.

Iz vsega navedenega lahko sklenemo, da je Zoran Janković, vključno s člani svoje družine, sto svetlobnih let daleč od tega, da bi bil politično preganjan. Posebno pa ne zdaj, ko vlado vodi njegov varovanec Robert Golob, nekdanji član Jankovićeve stranke. Obstaja pa upanje, da bodo na sodiščih nekateri vendarle prepoznali resnico. Družina Janković je namreč vsa ta leta živela razkošno in udobno življenje, prihodki za pokrivanje tega pa so bili vedno močno vprašljivi.

Že leta 2014 je Zoran Janković napovedal, da v Sloveniji ne bo nikoli obsojen, ker je »največji nasprotnik« Janeza Janše

Ljubljanski župan Zoran Jankovič je 29. junija 2014 v hrvaški televizijski oddaji Nedeljom u dva, ki jo predvaja hrvaška nacionalna televizija HRT, na vprašanje, ali se boji, da bi ga obsodili in poslali v zapor, odgovoril: »Niti slučajno. Jaz sem bil v vseh teh letih na področju izvršne oblasti največji nasprotnik politike Janeza Janše.«

Priprave na prihodnje lokalne volitve ali zahvala, vse na račun slovenskih davkoplačevalcev

Koalicija je na seji vlade kar 762.400 tisoč evrov namenila Javnemu komunalnemu podjetju Vodovod-kanalizacija, kot razlog pa poznavalci navajajo, da je tako ukazal boter iz ozadja Zoran Janković. Golob je naročilo sprejel in izvršil. V zahvalo, ker župan Velike Kladuše poziva: »Volite Jankovića.«