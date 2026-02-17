Bo KPK na koncu rešila Goloba? Vodenje te institucije prevzema Katarina Bervar Sternad, sicer osebna prijateljica Pirc Musarjeve

Piše: G. B.

Po škandaloznem hitenju z imenovanjem treh novih ustavnih sodnikov se skuša globoka država zavarovati tudi z rokohitrsko popolnitvijo senata KPK.

Ker je KPK v zadnjem času močno “nagajala” premierju Robertu Golobu, bodo očitno poskrbeli, da bo premier na koncu rešen obtožb. Mesto predsednice Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) se obeta namreč Katarini Bervar Sternad. V sredo se bo v predsedniški palači predstavila javnosti. Po predstavitvi pa bo predsednica republike Nataša Pirc Musar podpisala ukaz o imenovanju, so sporočili iz urada predsednice republike.

Ob tem ni dvoma, da gre v tem primeru za dolgoletno osebno poznanstvo Pirc Musarjeve in Berbar Sternadove. Pa čeprav se je predsednica republike glede tega še nedavno sprenevedala. No, danes je snela masko.

Kandidatov pet, a samo ena je prijateljica predsednice

Na zadnji razpis za mesto predsednika KPK je prišlo pet kandidatur. Kandidacijska komisija je predsednico republike obvestila, da štirje kandidati izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje, eden pa ne. Poleg Bervar Sternad je kot zelo primernega ocenila tudi Denisa Stroliga. Komisija je še ugotovila, da sta za mesto predsednika KPK primerna in izpolnjujeta zakonsko predpisane pogoje tudi Andrej Matvoz in Matej Mencej, pogojev pa da ne izpolnjuje Zvonko Zinrajh.

Javno predstavitev Bervar Sternadove bo vodil generalni sekretar urada predsednice Jan Kovačič. Neposredni prenos predstavitve pa bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani predsednice republike. Mandat aktualnemu predsedniku KPK Robertu Šumiju sicer poteče 31. marca.

Spomnimo: v primeru Bervar Sternadove gre za direktorico Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij (PIC) in članico ženske organizacije ONA VE, bazena za črpanje levičarskih vodilnih ženskih kadrov, iz katerega izhajata tudi Nataša Pirc Musar in Urška Klakočar Zupančič. Pirc Musarjeva je Bervar Sternadovo nagradila kmalu po nastopu svoje predsedniške funkcije, prejela je prvo priznanje predsednice republike na področju brezplačne pravne pomoči oz. človekovih pravic. Verjetno tudi zato, ker vsa leta nudi veliko podporo nezakonitim migracijam. Kot vodilna v t. i. nevladni organizaciji PIC se je “izkazala” že v letih 2018 in 2019.

Zlorabljala migracijske postopke

In za kaj gre? Katarina Bervar Sternad je takrat na TV Slovenija priznala, da večina ljudi ne more “zakonito vstopiti v nobeno od evropskih držav”, torej prek mejnih prehodov, zato to počnejo na nezakonit način, osebne dokumente pa odvržejo zato, ker tako lažje zaprosijo za azil. Povedano drugače, če bi povedali resnico, iz katere države prihajajo in tudi, kdo v resnici so, bi jih slovenski varnostni organi vrnili v državo, od koder so prišli. Vsaj tako je veljalo včasih, pod Golobom se je tudi to spremenilo. Bervar Sternadova je tako posredno priznala zlorabo azilnega postopka, PIC pod njenim vodstvom pa jim pri tem izdatno pomaga. Potrdila je tudi, da sodelavci PIC migrantom že v Bosni in Hercegovini dajejo navodila, kaj naj storijo, ko prestopijo slovensko južno mejo.

Iz zapisnika Policijske postaje Črnomelj pred leti – tako povzema portal Moja Dolenjska – je razvidno, da se je Bervar Sternadova v telefonskem pogovoru policiji v Črnomlju predstavila kot direktorica PIC in povedala, da so jih poklicali tujci, ki se nahajajo na območju PP Črnomelj. Policiji je dala navodila, da se migranti nahajajo pri naselju Učakovci, vsi pa želijo dati prošnjo za mednarodno zaščito. V nadaljevanju je na telefon dežurnega policista poslala “GPS lokacijo, kjer se tujci nahajajo”, istočasno je to poslala še na elektronsko pošto PP Črnomelj. V elektronski pošti je posredovala imena in rojstne podatke štirih Afganistancev. Policisti so jih nato prijeli v Učakovcih, pri hiši št. 12. Bervar Sternadova je v elektronski pošti policistom še zagrozila, “da bo v primeru vračanja tujcev v Republiko Hrvaško zoper policiste vložila kazensko ovadbo”. V zapisniku PP Črnomelj je še zapisano: “Pri navedbi razlogov za mednarodno zaščito navedejo, da v Sloveniji vlagajo prošnjo za mednarodno zaščito, ker so jim tako svetovali predstavniki nevladnih organizacij iz Republike Slovenije, ki so jih obiskali v Bosni in Hercegovini.” Migranti so še povedali, da so jim predstavniki nevladnih organizacij v BiH delili navodila, kako naj ravnajo, ko pridejo na ozemlje Republike Slovenije, da jih ne bodo vrnili na Hrvaško. En izvod navodil so migranti v policijskem postopku izročili tudi policistom. Na letaku so točna navodila, hkrati pa tudi kontaktne telefonske številke nevladnih organizacij Slovenske filantropije, Association ODNOS in Pravno informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC.

Podobno se je dogajalo tudi na Policijski postaji Ilirska Bistrica. Iz uradnega zaznamka je razvidno, da je v kampu v Veliki Kladuši migrant stopil v stik z nevladno organizacijo PIC. Kamp sta obiskala “Andrej in neznana ženska, ki se je predstavila kot odvetnica PIC”. Migrantu sta pojasnila, kako mora zaprositi za azil in mu obenem ponudila brezplačno pravno pomoč pri pridobivanju statusa azilanta v Sloveniji. Izročila sta mu telefonsko številko, preko katere je v aplikaciji whatsup tudi komuniciral. Policistom je povedal, da je bil s PIC ves čas v stiku. Povedal je, da preden so krenili na poti iz BiH je moral PIC-u posredovati podatke o osebah, ki potujejo z njim. Na PIC so mu svetovali, da ne bo težko, da jih bo policija prijela pri prehodu državne meje med Hrvaško in Slovenijo in da naj jih obvešča tudi o postopku na policiji. Če policija ne bo sprejela vloge za azil, pa naj jih o tem nemudoma obvestijo, da “bo PIC ukrepal zoper policijo”. Bervar Sternadova navedbah ni oporekala in jih doslej nikoli ni zanikala.

Bervar Sternadova je v preteklosti kazensko ovadila tudi Uroša Urbanijo zaradi dogajanja na STA. Pri tem pa jo je zastopala odvetniška pisarna Pirc Musar & Lemut Sterle. Vse jasno.

Katarina Bervar Sternad je bila leta 2024 že omenjena kot možna nova varuhinja človekovih pravic. Vendar so na to funkcijo nedavno imenovali Simono Drenik Bavdek.

Skratka, nov primer klientelizma. In takšna oseba naj vodi organ, ki nadzira funkcionarje glede korupcije?