Bo Golob za slabo napoved letošnje rasti BDP-ja v Sloveniji okrivil druge, predvsem “fašiste” po svetu, saj po njegovem vlada dela dobro?

Piše: Celjski glasnik

Kako slabo deluje slovenska vlada, kaže tudi dejstvo, da sedaj niti UMAR ne more več prikriti dejstev in napoveduje, da bomo priča nižji rasti BDP-ja, ki bo letos znašala samo 0,8 odstotka.

Hkrati pa ni več mogoče prikriti, da smo priča vse večji inflaciji in to kljub temu, da je na začetku mandata Robert Golob s popisi cen živil ljudi prepričeval, kako so uspeli njihovo rast zmanjšati.

Krivi so drugi, predvsem fašisti po svetu. Ker vlada baje dela dobro. 🕺🏻 Umar napoved letošnje rasti BDP-ja poslabšal na 0,8 odstotka. Inflacija višja zaradi cen hrane. https://t.co/xw5UpI5hGn — Sebastjan Jeretič (@NeuroVirtu) September 11, 2025

Seveda je šlo zgolj za politično propagando, saj, kot se kaže, ima danes Slovenija največje težave z inflacijo ravno zaradi vse višjih cen hrane. Potem pa Robert Golob še poskrbi za predvolilno obljubo, to pa je, da ljudje ne smejo preveč zaslužiti, in jih obremenjuje z tisoč in enim davkom. Vendar na koncu ali pred poslanci ali pred javnostjo slavnostno ugotovi, da oni niso krivi za stanje ter da vlada dela dobro.

Glede na stališče vlade in prvega moža Roberta Goloba, politični analitik Sebastjan Jeretič ugotavlja: “Krivi so drugi, predvsem fašisti po svetu. Ker vlada baje dela dobro. Umar napoved letošnje rasti BDP-ja poslabšal na 0,8 odstotka. Inflacija višja zaradi cen hrane.”