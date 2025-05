Blaž Brodnjak: “To je sabotaža lastne države. To je zgodovinsko škodljivo.”

Piše: Moja Dolenjska

“Meni je prejšnji četrtek počilo srce. Ko je prvi človek slovenske oblasti pozval podjetnike, naj se optimirajo v tujini. Počilo mi je srce!”

Tako se je Blaž Brodnjak, predsednik uprave Nove Ljubljanske banke (NLB), odzval na izjavo Roberta Goloba, da ni nič narobe, če se slovenski lastniki podjetij poslovno optimizirajo z odpiranjem podjetij v davčno ugodnejšem okolju na Hrvaškem.

Brodnjakov na trenutke izrazito čustven nastop, v katerem ni skrival razočaranja nad razmerami v državi, sta iz prve vrste poslušala ljubljanski župan Zoran Janković in gospodarski minister Matjaž Han (SD).

Brodnjak je med drugim še dejal, da je v Slovenijo treba pritegniti kapital, zadržati kapital in glave, ki sprejemajo odločitve, ne pa jih odganjati v tujino. V zadnjih treh letih, v času zdajšnje Golobove koalicije (Svoboda, SD in Levica) pa so bili sprejeti ukrepi, ki kapital in interes za vlaganje iz Slovenije odganjajo v tujino.

Poudaril je, da ni političen, dogajanje v državi pa je označil kot “nemogoče, nesprejemljivo in zgodovinsko škodljivo”, kar “bo imelo nepopravljive posledice, če traja še pet let”. Gre za diverzijo.

Več o tem: To je sabotaža lastne države

Posnetek je dostopen na povezavi: Spremljamo