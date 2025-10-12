Bivša soproga Jureta Jankovića z varnostnikom učvrstila vezi med Robertom Golobom in Zoranom Jankovićem

Piše: I. K., Nova24TV.si

Po koncu zakona z Juretom Jankovićem in več neuspešnih romancah je Vesna Janković znova našla srečo in varno zatočišče v objemu novega partnerja, poroča Svet24. Romanca je zanimiva predvsem zaradi nedavnega škandala z varovanjem predsednika vlade.

Po poročanju revije Zvezde naj bi srce znane manekenke in nekdanje snahe ljubljanskega župana Zorana Jankovića osvojil Erik Demirović. Ta pa je sicer zaposlen je v zloglasnem Centru za varnost in zaščito, kjer skrbijo za varovanje premierja Roberta Goloba in drugih visokih predstavnikov politike. Ni znano, katero osebo trenutno varuje, niti kje sta se z Vesno spoznala, viri pa pravijo, da naj bi bil prav Demirović eden od tistih, ki naj bi varoval tudi Goloba. Po navedbah virov sta razmerje uspela kar nekaj časa ohranjati stran od oči javnosti, Vesna pa je medijem priznala le, da je zaljubljena in srečna po burnem obdobju po razvezi z Juretom Jankovićem.

Demirović slikan s Praštalom, znanim iz afere Global

Na spletu sicer najdemo fotografije, kjer sta skupaj slikana novi izbranec Jankovićeve bivše žene in Danijel Praštalo, ki je postal znan po aferi, kjer so njegovi varnostniki pred ljubljanskim klubom global brutalno do smrti pretepli komaj 20-letnega mladeniča Gorazda Čamernika. Kaže, da je tudi Demirović, ki zdaj varuje Goloba, nekoč poslovno sodeloval z zloglasnim Praštalom.

Leta 2013 so pred ljubljanskim okrožnim sodiščem Praštalu sodili tudi z enim od njegovih varnostnikov, ki je ubil mladega Čamernika (Seadu Suljanoviću), in sicer jih je obtožba bremenila izsiljevanja ženske iz leta 2003 – zadeva je po zadnjih podatkih zastarala.

Tiha povezava med Golobom in Jankovićem

Bivša soproga Jureta Jankovića je tako postala vezni člen med Robertom Golobom in njegovim nekdanjim (nekateri pravijo, da tudi trenutnim) šefom Zoranom Jankovićem – spomnimo se, Robertu Golobu je politični preboj uspel z Jankovićevo Pozitivno Slovenijo. Zdaj ga najbrž varuje – kakšno naključje – partner bivše partnerice Jankovićevega sina.

Viri pravijo, da se Janković z bivšo snaho še vedno dobro razume kljub razvezi.

Ni sicer znano, če je Demirović dobil prestižno službo varovanja visokih uradnikov prek povezav med Golobom in Jankovićem, smo pa v preteklosti že poročali, da se je na CVZ dogajalo cel kup nepravilnosti.

Spomnimo naj, izredni inšpekcijski nadzor v Službi za varovanje predsednika vlade je razkril več kršitev delovne zakonodaje. Zaradi nepravilnosti pri organizaciji in evidentiranju delovnega časa je bila oglobljena generalna sekretarka vlade Barbara Kolenko Helbl. Varnostniki predsednika vlade so med julijem in oktobrom lani pogosto delali več kot dovoljenih 56 ur na teden in brez obveznega 11-urnega počitka. Zabeležene so bile številne nadure, v posameznih primerih celo po deset ur na dan. Barbara Kolenko Helbl je bila zaradi kršitev kaznovana z globo v višini 300 evrov in opominom.

O nezaupanju Centru za varovanje in zaščito smo lahko prvič poslušali, ko je premier napovedal, da bo organiziral lastno varovanje. Uhajanje informacij iz enote je utemeljeval v svoji odločitvi, s čimer se je zapletel v spor z nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar. O nepravilnosti delovanja centra smo se lahko naposlušali decembra lani s strani tožilke specializiranega državnega tožilstva Mateje Gončin. Ta je v oddaji Tarča na RTVS policijo obtožila, da je zoper njo nezakonito izvajala prikrite preiskovalne ukrepe tudi na njenem domu.