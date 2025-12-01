Bi jim zaupali tudi vodenje svojega premoženja?

Piše: Celjski glasnik

Bolj kot se leto bliža koncu, večja je luknja v državnem proračunu, pa navsezadnje nekaterih velikih izdatkov še ni bilo izplačanih.

Vse te obremenitve, ki jih je ustvarila Golobova vlada, pa prav gotovo najbolj občutijo državljanke in državljani. Prav nič drugačna zgodba pa ne bo v primeru izplačila obvezne božičnice, ki si jo je omislila aktualna oblast.

Zaupali smo jim upravljanje države. Bi jim zaupali tudi upravljanje vašega lastnega premoženja? To se vprašajte, ko boste spomladi razmišljali ali jim ponovno namenite glas! https://t.co/lfuYmNM78Q — Samo Vesel, proti vsem oblikam evtanazije (@SVesel) November 26, 2025

V primeru izplačila obvezne božičnice v javnem sektorju bodo morali državljani to “pokriti” preko višjih davkov in prispevkov. V primeru zasebnega sektorja pa preko večje obremenitve plač in nenazadnje dražjih storitev. In ravno na to opozarja celo vladi naklonjen Dnevnik, ki poroča, kako se zaradi obvezne božičnice obeta podražitev oskrbnine pri koncesionarjih, hkrati pa minister Simon Maljevac ljudi prepričuje o cenejših oskrbninah.

