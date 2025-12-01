e-Demokracija
6.1 C
Ljubljana
ponedeljek, 1 decembra, 2025
e-Demokracija
ENG
...

Bi jim zaupali tudi vodenje svojega premoženja?

FokusSlovenija
Matjaž Han, Asta Vrečko in Robert Golob (foto: Nebojša Tejić / STA za KPV)

Piše: Celjski glasnik

Bolj kot se leto bliža koncu, večja je luknja v državnem proračunu, pa navsezadnje nekaterih velikih izdatkov še ni bilo izplačanih.

Vse te obremenitve, ki jih je ustvarila Golobova vlada, pa prav gotovo najbolj občutijo državljanke in državljani. Prav nič drugačna zgodba pa ne bo v primeru izplačila obvezne božičnice, ki si jo je omislila aktualna oblast.

V primeru izplačila obvezne božičnice v javnem sektorju bodo morali državljani to “pokriti” preko višjih davkov in prispevkov. V primeru zasebnega sektorja pa preko večje obremenitve plač in nenazadnje dražjih storitev. In ravno na to opozarja celo vladi naklonjen Dnevnik, ki poroča, kako se zaradi obvezne božičnice obeta podražitev oskrbnine pri koncesionarjih, hkrati pa minister Simon Maljevac ljudi prepričuje o cenejših oskrbninah.

Več tukaj:

Zdravnik Samo Vesel ljudi sprašuje, če bi tudi svoje finance zaupali Golobovim, tako kot so jim vodenje države

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2025