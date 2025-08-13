Besede, ki opišejo vladno politiko: “Ampak hej, glavno da je Golob ujel selfi na Tour de France. Jaz bi raje ujel večerjo z otroki.”

Piše: Celjski glasnik

Danes po treh letih vladanja Roberta Goloba in njegove ministrske ekipe, bi se hitreje opisala področja, ki jih trenutna oblast ni uničila. kljub temu, da sami vidijo sliko kako naj bi se stvari izboljšale, pa ljudje v vsakdanjem življenju na lastni koži občutijo nič koliko težav, ki jih takšna politika povzroča.

🕚 Ura je 23. Družina spi, jaz pa delam, ker sem dan izgubil v kolonah.

Hvala, vlada! 🙃

– Dvignili ste davke.

– Razbili SP-je.

– Ukleščili promet.

Ampak hej, glavno da je Golob ujel selfi na Tour de France.

Jaz bi raje ujel večerjo z otroki. — Niko Gamulin (@NikoGamulin) August 6, 2025

S temi besedami je državljan opisal kaj vse mora storiti, da lahko sam preživi in da se lahko Robert Golob potika po svetu.