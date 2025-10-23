Bandelli brez milosti o svoji nekdanji strankarski šefici: “Iz prve roke lahko potrdim, kako se je vedno pogajala s figo v žepu in zahrbtno smejala”

Piše: Moja Dolenjska

“No, mislim da je vsem kristalno jasno, da je inkompetenca* Bratuškove totalna. Iz prve roke lahko potrdim, kako se je vedno pogajala s figo v žepu in zahrbtno smejala, češ: itak ne bodo nikoli nič dosegli.

Lansko leto je javno izjavila, da ministrstvo nima rešitev za naslednjih 7 let. Gradi pa popolnoma brezvezne železniške postaje za astronomske cene. O aneksov ne bom omenjal.

Rešila je lastno rit. Dogovarjala se je z Golobom, da proda stranko SAB s. p. še pred volitvami, v to sem prepričan, saj je prišla s predlogom, da bo postala ministrica za infrastrukturo 24 ur po porazu na volitvah.

Danes dokazuje samo to, da je popolnoma nesposobna. Po 3 letih in pol ni na mizi niti idejna rešitev povezovanja avtocest s Hrvaško. Hvali se, slika se ko režejo trakove za nove asfalte. Groza. Pa naši milijoni davkoplačevalskega denarja v večino brezveznih projektov.

Kdaj bo konec tega razsipavanja našega denarja? Vsekakor, vsaka mu čast Peter Pišek končno jasno in strokovno povedal zadeve tako kot so. Tako ne gre nikamor.”

To je na družbenih omrežjih zapisal Marko Bandelli, nanaša pa se na izjave in obnašanje Alenke Bratušek ter soočenju s predstavnikom avtoprevoznikov v oddaji 24ur.com.

Bandelli je podjetnik, župan Občine Komen je bil v letih 2014 do 2018. V vladi Marjana Šarca (od 2018) je bil kratek čas (oiz kvote SAB) minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo. Od 2020 do 2022 je bil poslanec Stranke Alenke Bratušek (SAB). Po združitvi SAB z Gibanjem Svoboda (2022) je izstopil iz Gibanja in se včlanil v DeSUS.

Bandelli Alenko Bratušek pozna do obisti, zato mu lahko verjamemo. Bratuškova se na zapis nekdanjega tesnega sodelavca ni odzvala.

*Beseda inkompetenca izhaja iz latinske besede incompetentia (nesposobnost, neustreznost) in v slovenščini pomeni nesposobnost , neprimernost ali pomanjkanje usposobljenosti za opravljanje določene naloge, funkcije ali vloge.

Objava Marka Bandellija na FB: