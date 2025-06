Arogantni dogmatizem Aste Vrečko: poglejte, na kakšen način obtožuje nekdanjega predsednika Boruta Pahorja

Piše: Gašper Blažič

Asta Vrečko, razvpita ministrica za kulturo in tudi koordinatorka skrajne Levice, se očitno čuti poslano, da brani levičarsko dogmo o domnevnem izraelskem genocidu proti Palestincem v Gazi. V zvezi s tem je napadla tudi Boruta Pahorja, nekdanjega predsednika republike, ki ga je v oddaji Intervju na nacionalni televiziji gostil Jože Možina.

Očitno je Asto Vrečko zmotilo, ker Borut Pahor, sicer zelo dober poznavalec mednarodne politike, ni podprl levičarske dogme o genocidu, kar je denimo storila Tanja Fajon, sedaj že bivša predsednica SD.

»Bivši predsednik Borut Pahor je v intervjuju z Jožetom Možino na Televiziji Slovenija dejal, da tega kar se dogaja v Gazi ne bi poimenoval genocid. Kljub mnogim političnim razlikam in drugim zadržkom ob delovanju nekdanjega predsednika v njegovih številnih političnih funkcijah ne bi nikoli rekla, da bi bil pripravljen na primer zanikati genocid v Srebrenici. Žal mi je, da bodisi zaradi večnega iskanja čim širše politične všečnosti bodisi spremembi stališč ne more več jasno obsoditi tega, kar se dogaja pred našimi očmi v svetu danes, čeprav bi nemara kot bivši politik to naredil še lažje. Gospod Pahor, v Gazi se dogaja genocid. O tem žal ni več dvoma, nobeno razumevanje in leporečenje ne more teh najstrašnejših zločinov upravičiti, pa če še tako obračate besede. Umirajo dojenčki, otroci, ženske, cele družine in generacije. Izginja narod. Na srečo je Slovenija na pravi strani zgodovine. Ta pa bo sodila tudi vaše besede,« je Asta Vrečko zapisala na omrežju X, pri tem pa zaprla možnost odziva na njen zapis.

No, ministrica za kulturo pa ima očitno težave nekje drugje, ne s Pahorjem. Namreč, nedavna poročila ob razdeljevanju humanitarne pomoči v Gazi kažejo, da so sestradani civilni prebivalci Gaze v prvi vrsti predvsem žrtve Hamasa, ki je doslej vedno uspešno preprečeval, da bi humanitarna pomoč sploh prišla do ljudi. O tem seveda svetovna javnost ni smela izvedeti ničesar, mediji pa so v svet pošiljali poročila o tem, da prihod humanitarne pomoči v Gazo blokira Izrael, ki hoče prebivalce Gaze namerno izstradati. Hamasova propaganda, ki ji sicer »drži štango« tudi informativni program TV Slovenija, je zadnji konec tedna hotela svetovno javnost prepričati, da izraelska vojska ne prizanaša nikomur, celo med razdeljevanjem pomoči naj bi streljali in ubili 30 civilistov. Izkazalo se je, da je bila to navadna laž, saj so predstavniki humanitarne ustanove, ki je razdeljevala pomoč, potrdili, da incidentov ni bilo. Se pa je že nekajkrat zgodilo, da so sestradani prebivalci Gaze izropali kakšen tovornjak s humanitarno pomočjo, še preden bi vsebina prišla v roke Hamasu, ki civiliste ves čas uporablja za živi ščit.

Jasno je tudi, da če bi teza o genocidu držala, bi se le-ta dogajal praktično po vsej državi, kjer živijo Arabci. Razmere na terenu pa kažejo ravno obratno – obstajajo mnogi Arabci, ki imajo izraelsko državljanstvo in se nočejo izreči za Palestince (po državljanstvo in po rodu), saj velja, da so, tehnično gledano, vsi prebivalci Palestine, tako Judje, Arabci kot ostali, po regionalni pripadnosti pač Palestinci.

To pa tudi pomeni, da se levičarska dogma o genocidu sesuva, kar seveda vnaša veliko nervozo tudi med slovenske levičarje, ki so očitno upali, da bodo lahko bližnjevzhodne razmere zlorabili za nove politikantske napade na domačo opozicijo, češ da slednja podpira genocid in se obnaša povsem nečloveško. No, ob tem velja spomniti tudi na pritiske nekaterih levičarskih »nevladnikov«, naj Slovenija nemudoma prekine diplomatske odnose z Izraelom in tudi preprečijo direktne letalske linije do te države, ker se izraelski varnostniki sprehajajo tudi po slovenskih tleh. Ob tem uporabljajo tudi vse medijske kanale, da bi slovensko javnost prepričali v svoj prav. Za zdaj jim celo zelo dobro uspeva, saj dominantni mediji – ne samo pri nas, ampak tudi marsikje po Evropi – zvesto sledijo Hamasovi propagandni agendi.

Povedano na kratko: Hamas počne s prebivalci Gaze nekaj podobnega kot leta 1942 partizani s prebivalci Dražgoš, ki so jih prepustili tragični usodi maščevanja okupatorske vojske. Nihče jih ni prišel branit. Vseeno pa je propaganda nato izumila mit o t. i. dražgoški bitki, ki je ni bilo.