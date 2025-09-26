Janša: “Celo nekdanja LDS postaja pohleven mucek v primerjavi s tigrom KLIENTELIZMA”

Piše: Celjski glasnik

Desetletje je Slovenija poslušala, kako bi morali graditi na socialni politiki in da je edina prava stranka Levica.

Kljub opozorilom, da si stranka Levica socializem predstavlja po vzoru komunizma in rdečih elit, za socialno državo pa jim je vseeno, so volivci leta 2022 to stranko postavili v koalicijo.

Celo nekdanja LDS postaja pohleven mucek v primerjavi s tigrom KLIENTELIZMA @strankalevica https://t.co/fNCq1GjuDc — Janez Janša (@JJansaSDS) September 22, 2025

Danes, skoraj skoraj leta po teh volitvah, se še kako kaže, da si stranka Levica socializem predstavlja predvsem kot nedelo ter politiko, ki zaradi vladnih potez v nezavidljiv položaj spravlja delovnega človeka. Kot smo poročali, je denimo Luka Mesec poskrbel za plačevanje dela od doma, Simon Maljevac in Asta Vrečko pa skrbita za zaposlovanje nezaposljivih.

A to ne zaposlujeta ljudi, ki bi imeli doprinos k produktivnosti, ampak ljudi, ki so s tem na plačilnih listah države. Tako denimo Požareport poroča, da je Asta Vrečko poskrbela kar za novih 40 zaposlitev na njenem ministrstvu. “Celo nekdanja LDS postaja pohleven mucek v primerjavi s tigrom KLIENTELIZMA stranko Levica,” ob tem opozarja predsednik SDS Janez Janša.