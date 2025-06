Ankete: SDS bi dobila vlado, koalicijskim strankam gre za nohte, Levica pa bi izpadla

Piše: Peter Jančič, Spletni časopis

Levica se ne bi uvrstila v državni zbor, vlado pa bi sestavljal Janez Janša, ker bi SDS volitve dobila z veliko prednostjo. To je pokazala raziskava Mediane, katere rezultate je sinoči objavil POP TV. Rezultat je veliko presenečenje.

Po polomu vladnih strank na referendumu o pokojninskih privilegijih za elito so namreč meritve Mediane kazale, da se je podpora Svobodi Roberta Goloba in Levici Aste Vrečko celo višala in da je Golobova stranka vse bližje SDS. Zdaj pa so rezultati nenadoma povsem drugačni in za vladajoče še slabši od tistega, kar je pred tednom izmerila agencija Parsifal za Nova24TV. Po Mediani sta višje deleže kot po Parsifalu zbrali SDS in Svoboda, krepko nižje pa NSi, ki jo še vodi Matej Tonin, in predvsem Levica Aste Vrečko. Meritev je za Levico celo prava katastrofa, saj ne bi prišla niti v državni zbor.

Čeprav je podatek izjemno izstopajoč, pa je POP TV to precej skril in izpada Levice iz DZ niso uporabili kot zgodbo pri poročanju ne na televiziji in ne na spletnem portalu. Zanje obroben dogodek, bi lahko sklepali.

Rezultati meritve Mediane, če jih primerjamo s Parsifalom, so takšni:

Prikaz zadnjih treh meritev Mediane za Delo in POP TV, ki pokaže, kako bi naj po polomu na referendumu precej rasla podpora Svobodi proti SDS in tudi Levici, zdaj pa se je zgodil preobrat – in to pri Levici tako močno, da ne bi prišla v državni zbor in jo je skoraj ujela SLS Tine Bregant – ki je takšen:

SLS se je povzpela, čeprav ima ta stranka precej težav zaradi notranjih sporov v preteklosti in tudi finančno ne stoji najbolje. Položaj, da Levica ne bi prišla niti v državni zbor, morda pojasni povezovanje pred volitvami z Vesno. A povezovanje strank v predvolilno koalicijo ne pomeni nujno povezovanja volivcev. Lahko se zgodi tudi obratno: volivce Levice lahko odbije, ker bo zraven Vesna, volivce Vesne pa Levica – in skupni rezultat je lahko še slabši.

Deleži pa po Mediani že tri meritve zapored upadajo SD Matjaža Hana, ki je pa še pred Demokrati Anžeta Logarja na četrtem mestu. Po meritvi Ninamedie za Dnevnik je Logar prehitel Hana. Meritve Mediane kažejo, da bo v parlamentu tudi Resni.ca nekdanjega funkcionarja SNS iz Kranja Zorana Stevanovića, po Parsifalu pred tednom je bila Resni.ca tik pod pragom parlamenta.

Javnomnenjskim raziskavam ne smemo verjeti. Praviloma zgrešijo celo zadnji teden pred volitvami. Povsem so vse zgrešile tudi rezultat referenduma, kjer niti ena raziskava ni napovedala, da bo 92,5 odstotka glasujočih proti idejam o privilegijih Svobode, SD in Levice. Nobena raziskava se niti približala ni katastrofi, ki se je vladajočim zgodila.

Daljša primerjava kaže, da se je ponovno povečala razdalja med SDS na vrhu in Svobodo na drugem mestu, vse ostale stranke pa so daleč zadaj.

V grafikah in članku v Spletnem časopisu so deleži podpore strankam preračunani tako, da so upoštevani le za stranke opredeljeni volivci. To omogoča primerjavo z volitvami in med raziskavami. Med opredeljene za stranke štejem tudi izbiro “druge” stranke. To so praviloma tiste, ki anketiranim niso ponujene, se jih pa sami spomnijo. Izvirni deleži podpore strankam različnih raziskav, kot so jih objavili mediji, ki so temelj za preračune, so objavljeni v preglednici (s klikom lahko vse preglednice povečate):

Vse podatke, ki so bili temelj za preračunavanje, navajam, ker to olajša razumevanje razlik med meritvami in omogoča preverjanje, ali je prišlo pri prenosu in obdelavah podatkov morebiti do napak.