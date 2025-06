Anja Bah Žibert: Slovenija se sooča z demografsko krizo – vlada, ukrepaj!

Piše: C. R.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedala poslanka Anja Bah Žibert, je Slovenija pred eno največjih razvojnih in civilizacijskih preizkušenj – demografsko zimo, ki iz leta v leto postaja bolj resnična in skrb vzbujajoča.

Kljub dolgoletnim opozorilom stroke, številnim opozicijskim pobudam in zavedanju javnosti o prenizki rodnosti, aktualna vlada pod vodstvom dr. Roberta Goloba ni sprejela nobenih resnih ukrepov, temveč je celo ukinila Urad za demografijo, ključno institucijo za spopadanje s tem izzivom, ki jo je vzpostavila vlada Janeza Janše.

Po podatkih Statističnega urada RS se je leta 2023 v Sloveniji rodilo le 16.989 otrok, kar je najmanj po letu 2003 in 638 manj kot leto prej. Umrlo je 21.540 ljudi, naravni prirast pa je bil znova negativen – 4.551 oseb. To pomeni, da že sedmo leto zapored v Sloveniji umre več ljudi, kot se jih rodi.

Povprečna starost umrlih narašča, število novorojenčkov pada. Slovenija se stara, prebivalstva je vse manj. Projekcije kažejo, da bo po letu 2024 število prebivalcev začelo upadati, delež starejših nad 65 let pa bo do sredine stoletja presegel 31 odstotkov. To neposredno ogroža vzdržnost pokojninske blagajne, zdravstvenega sistema in trga dela.

Po podatkih OECD Slovenija za družinsko politiko namenja manj kot 1 % BDP, kar nas uvršča med najslabše v Evropi. Namesto podpore družinam, je vlada sprejela več ukrepov, ki so jim škodovali, kot na primer:

znižanje splošne dohodninske olajšave,

zamrznitev cenzusov za otroške dodatke in štipendije,

podražitve življenjskih stroškov,

uvedbo novih obremenitev (npr. obvezni zdravstveni prispevek).

Zaradi vsega navedenega je nujna seja Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide sklicana z razlogom – ne zaradi političnih interesov, temveč zaradi odgovornosti do prihodnosti slovenskega naroda. Če vlada ne ukrepa, mora to storiti državni zbor. Zato vas vabimo tudi k spremljanju seje v petek, 13. 6., ob 14h.

Predlagani sklepi odboru vključujejo:

Pripravo celovite demografske strategije z jasnimi cilji in kazalniki. Poročilo o posledicah ukinitve Urada za demografijo. Nacionalno strategijo za stanovanjsko problematiko mladih. Ukrepe za davčno razbremenitev družin, zlasti tistih z več otroki. Preučitev možnosti uvedbe demografskega računa za novorojenčke.

Slovenija ne sme več odlašati. Demografska kriza ni več prihodnost – je realnost današnjega dne.