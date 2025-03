Anja Bah Žibert: Jankoviću “vendarle ni dovoljeno vse”

Piše: Moja Dolenjska

V javnosti odmeva odločitev ljubljanske upravne enote, ki je prekinila postopek izdaje gradbenega dovoljenja za zadnjih več deset metrov kanalizacijskega voda (C0) prek ljubljanskega vodonosnika. Postopek izdaje gradbenega dovoljenja so prekinili, dokler Agencija RS za okolje (Arso) ne odloči, ali je treba izdelati presojo vplivov na okolje.

Pri tem na upravni enoti niso podlegli pritiskom vladajoče Golobove politike in ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Redni protestni shodi pod vodstvom Aleša Primca pa so obrodili sadove.

Poslanka Anja Bah Žibert, tudi predsednica preiskovalne komisije državnega zbora o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji kanalizacijskega voda C0 preko ljubljanskega vodonosnika, je odločitev upravne enote komentirala, da ima ta več sporočil.

Najpomembnejše je, da stroka ni povsem podlegla politiki in da ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću “vendarle ni dovoljeno vse”. Janković se je namreč še pred dvema letoma hvalil, da bo projekt še tisto leto zaključen in ne bo ustavljen.

Zdajšnja zaustavitev projekta pa pokaže, da so najverjetneje vprašljivi oz. nezakoniti tudi vsi ostali postopki gradbenih dovoljenj, ki so jih pridobili za ta projekt. Osem ali devet jih naj bi bilo.

Bah Žibertova je še dejala, da je veliko nepravilnosti tudi na pravnem, zdravstvenem in tehničnem področju, pa tudi “finančno zadeva ni povsem takšna kot bi morala biti”.

Ponovila je, da Ljubljana potrebuje kanalizacijo, o tem ni dvoma, vendar pa gre v tem primeru za odsek, ki bo “iz Medvod in Vodic pripeljal skozi vodonosnik tudi vse fekalije gospodinjstev, podjetij itd. Vemo pa, da vsak kanal spušča in da je določen standard tudi dopuščen”.

Pri kanalu C0 je pomembno tudi dejstvo, da ni bil načrtovan po najnovejših evropskih smernicah za gradnjo kanalizacije. Gre za gradnjo, ki jo je Janković takrat skupaj z župani poskušal izpeljati na nerazumljiv način. Možnosti za rešitev tega problema so še vedno na voljo, zadevo bi se lahko ponovno preučili in poiskali alternativo. “Ampak Janković je od samega začetka, trmoglavil pri tej odločitvi, da uniči vodonosnik.”

Jankovića podpira Robert Golob, predsednik vlade. O tem ni nobenega dvoma. Kaj pa poslanci, tudi evropski, saj je projekt povezan tudi z denarjem iz evropskih skladov?

Poslanec dr. Milan Zver je v preteklem mandatu Evropskega parlamenta že veliko pomagal pri pridobivanju dokumentacije in v Bruslju pristojne opozarjal na spornost projekta. Anja Bah Žibert pa je nedavno pozvala vse poslance Evropskega parlamenta iz Slovenije, naj pomagajo pri zaščiti čiste pitne vode. Takoj se je odzval mag. Branko Grims in Evropsko komisijo opozoril na to. Tudi Romana Tomc je pokazala interes.

Prebilič se ni odzval

“Na drugi strani, ko gre za evropska sredstva in zaščito, bi pričakovala več od stranke Vesna oziroma dr. Vladimirja Prebiliča” (nekdanjega kočevskega župana – op. av.), je te dni dejala Anja Bah Žibert. Pojasnila je, da se Prebilič “zaenkrat ni odzval in glede na to, da naj bi oni bili tisti, ki prvi naslavljajo okoljsko problematiko, sem pričakovala njegov jasen glas in jasno zavzemanje za čisto pitno vodo v naši državi, Sloveniji,” je dodala.

Ne gre samo za Ljubljano

Pri tem na gre samo za Ljubljano in pitno vodo za okoli 300 tisoč njenih prebivalcev, pač pa tudi za ostale, ki se v prestolnico dnevno vozijo na delo ali študij, so na zdravljenju v bolnišnicah in podobno. Bah Žibertova, ki je bila za poslanko izvoljena na Dolenjskem, je pri tem še pojasnila:

“Včasih mi kdo očita: “Pa saj se ukvarjate samo z Ljubljano. Ni res. Tukaj prihajajo študenti, dijaki, sem prihajajo v bolnišnico otroci, starejši – in vsi ti bodo deležni težav, če bo prišlo do onesnaženja čiste pitne vode.”