Andreja Katič vendarle brez poslanskega stolčka – je bila prepozna z odstopom?

Piše: Spletni časopis

Andreja Katič, ki bi ji moral pripasti poslanski sedež Janija Prednika, ki je odstopil, ker ga tožita dve bivši dekleti, a se je sedežu odrekla, ker je bila pravosodna ministrica, zdaj ostaja brez obeh funkcij.

Premier Robert Golob je parlamentu danes poslal obvestilo o odstopu ministrice za pravosodje. Odstop bo obveljal, ko se državni zbor s tem seznani. Državna volilna komisija pa je medtem soglasno za poslanko, ki bo prevzela Prednikov mandat, že potrdila Janjo Rednjak, čeprav je v svoji enoti dosegla slabši rezultat kot Katičeva.

Katičeva je žrtveno jagnje za umor 48-letnega Aleša Šutarja – Acota, ki je pred klubom Lokalpatriot v Novem mestu poskušal zaščititi svojega mladoletnega otroka, a je končal na urgenci, kjer je umrl. V kratkem času, letu in pol, kar je Katičeva vodila področje pravosodja, na težave z romsko skupnostjo ni mogla veliko vplivati. Probleme so v vladi že pred njo reševali tako, da so jih ignorirali z zagotavljanjem, kako je vse super, če kaj ni, pa so krive pretekle vlade. Vloga medijev je bila, da morajo prikrivati probleme ljudem. Kot še na številnih področjih. Dokler ni res počilo v soboto, ko je Aleš Šutar umrl.

Zanesljivo je imel več moči kot Katičeva premier Robert Golob, ki se že tri leta in pol zaveda pomena varnosti, kar je dokazal, ko se je odrekel običajnemu varovanju, ki ga zagotavlja vsem funkcionarjem policija, ki sodi pod vlado. Ustanovil si je, s precejšnjimi stroški, posebno varnostno službo sam zase. Ker policiji ni zaupati. S tem jim je izrekel nezaupnico.

A tudi obsežne večkratne čistke, ki jih je v policiji izvedel, da bi si jo politično podredil in ne da bi bolje delala, niso pomagale. Prej obratno. Prispevale so k še večjim težavam.

Ker se naglo bližajo volitve tudi Rednjakova ne bo dolgo opravljala funkcije. Oba ministra, ki sta odstopila, Katičeva in notranji minister Boštjan Poklukar (Svoboda), pa bosta lahko do volitev dobivala nadomestilo kot bivša politika. Kot Katičeva je tudi Poklukar kandidiral za poslanca, a odrezal se je veliko slabše. Bil je kandidat Liste Marjana Šarca, ki se ji ni uspelo uvrstiti v državni zbor. V okraju Radovljica so Poklukarja volili vsega štirje odstotki volivcev in tudi, če bi LMŠ uspelo preseči prag, bi Poklukar ostal izven parlamenta. V enoti je bilo kar pet kandidatov LMŠ boljših od njega. Najvišji delež 13,11 odstotka je zbral nekdanji premier Šarec. Kako slabo se je odrezala LMŠ, kaže podatek, da je Šarca prehitela tudi Katičeva s 14,8 odstotki v Velenju.

Za ministrico za pravosodje, v preteklosti je bila tudi že obrambna ministrica, je bila Katičeva izvoljena marca lani po odstopu Dominike Švarc Pipan, ki je odstopila zaradi nakupa razpadajoče stavbe v Ljubljani za potrebe sodstva, ki tega poslopja ni hotelo. Švarc Pipanova je izstopila tudi iz SD. Z očitki, da so za ta nakup v stranki sokrivi in da so jo pomagali potisniti v drek.

Zdaj bo Katičeva ostala brez ministrske funkcije, pa tudi poslanske, ki bi ji morala pripasti po Predniku, ki ga je na volitvah volil daleč najvišji delež vseh volivcev med kandidati SD.