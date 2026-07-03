Andrej Ribič odhaja z Darsa; njegov mandat je zaznamovalo več spornih praks

Piše: Nova24tv.si

Andrej Ribič sporazumno zapušča mesto predsednika uprave Darsa. To funkcijo bo opravljal še do 15. avgusta. Njegovo predsedovanje zaznamovalo več afer in spornih praks.

Andrej Ribič je sam nadzornemu svetu uprave družbe Dars predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave, ki jo je prevzel novembra 2024, ko je nasledil Davida Skornška – slednji je prevzel vodenje Darsa po odstopu Valentina Hajdinjaka zaradi razkritij domnevnih nepravilnosti. Ribič je svojo odločitev o odstopu obrazložil s poslovno-ekonomskimi razlogi, in je zaenkrat najvidnejše ime, ki zapušča položaj v družbi v državni lasti po nastopu nove vlade. Preden je stopil na čelo Darsa, je bil Ribič do jeseni 2021 dolgoletni predsednik Elektra Ljubljana, na predzadnjih državnozborskih volitvah leta 2022 pa je bil tudi šef volilnega štaba Roberta Goloba in Gibanja Svoboda.

Dars se je v zadnjem obdobju sicer soočal s številnimi kritikami zaradi odprtja prevelikega števila gradbišč na avtocestah, ki so popolnoma ohromila promet in tudi povečala število prometnih nesreč. Obenem se je Ribiču očitalo tudi več drugih nepravilnosti, njegovo predsedovanje pa je zaznamovalo več afer.

Ena od teh je bila tudi gradnja nove poslovne stavbe Darsa na Griču v Ljubljani. Ribič je podpisoval sporne anekse in pogodbe, ne da bi bila objavljena javna naročila. Čeprav je bila glavna gradbena pogodba z izvajalcem podpisana julija 2021 še v času Valentina Hajdinjaka in je znašala 19,5 milijona evrov z DDV, so bili kasneje podpisani še trije aneksi skupaj z dodatno pogodbo, kar je podražilo projekt za več kot 50 odstotkov, oziroma za 10,5 milijona evrov. Sprva je anekse podpisal začasni predsednik Skornšek, za njim pa še Ribič, in sicer februarja in junija lansko leto. Zatem je bila letos marca sklenjena še dodatna pogodba brez javnega naročila. Ribič je sporne anekse in pogodbe podpisal, čeprav je podražitev presegla 30-odstotno mejo, ki jo določa zakon. Ribič je ta plačila odobril osebno, stavba pa je bila že v uporabi, ko so se še vedno odobravala dodatna plačila v višini več sto tisoč evrov. Novi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je sicer po razkritju domnevnih nepravilnostih pri gradnji opozoril v začetku junija, da od Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti.

Ribiča pa prav tako bremenijo tudi očitki o konfliktih interesov, družinskem kadrovanju, sumljivih poslih z avtovleko ter krepitvi pogodb s podjetji iz ozkega kroga Gibanja Svoboda. V času njegovega predsedovanja je bilo namreč vse več podpisanih pogodb s podjetji, ki spadajo v ozek krog Gibanja Svoboda. Med njimi je tudi Mobilia, d.o.o., lastnik katerega je Tomislav Blagojević, ki je svak Jane Jerman, poslanke iz Golobovih vrst. Letos junija je zoper Dars in odgovorne osebe, vključno s predsednikom uprave Andrejem Ribičem, Državna revizijska komisija (DKOM) vložila obdolžilni predlog zaradi možnih kršitev Zakona o javnem naročanju, v povezavi z novo stavbo Darsa.

Skoraj še bolj sporne pa so izjave bivšega predsednika nadzornega sveta Darsa Jožeta Oberstarja, ki je bil tudi v času Ribiča povezan z družbo predvsem kot odvetnik. Oberstar se je ujel v afero globoke države, saj se je znašel na posnetkih, ki razkrivajo korupcijo. Oberstar je namreč razlagal, da naj bi Dars pod sedanjo upravo služil kot politično orodje Goloba za financiranje medijev in celo nevladnikov, ki so bili naklonjeni prejšnji oblasti. Preko oglaševanja, sponzorstev in tudi poslov se je denar stekla k tovarišem Gibanja Svoboda, namen pa naj bi bilo obračunavanje s političnimi nasprotniki, ki smo mu bili priča tudi v številnih osrednjih medijih. Oberstar je tako razkril ozadje kadrovskih čistk, pritiskov na nadzorni svet in mehanizmov, kako naj bi se javni denar prek državnih podjetij delil za politične namene.