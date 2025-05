Andrej Poglajen: RTV Slovenija grobo kršila referendumsko zakonodajo

Piše: C. R.

Poslanec Slovenske demokratske stranke Andrej Poglajen je danes na novinarski konferenci predstavil razloge za zahtevo po sklicu nujne seje Odbora za kulturo, ki se nanaša na kršitve zakonodaje s strani Radiotelevizije Slovenija (RTV SLO) v času referendumske kampanje.

Kot je poudaril Andrej Poglajen, ne gre le za politične trditve SDS, temveč za ugotovitve Inšpektorata za kulturo in medije na Ministrstvu za kulturo, ki je v svojem uradnem odgovoru potrdil več nepravilnosti s strani RTV Slovenija.

“Gre za eklatantno kršitev zakona o volilni in referendumski kampanji ter zakona o RTV Slovenija, in to neposredno sredi referendumske kampanje,” je dejal Poglajen.

Med drugim je izpostavil, da RTV Slovenija ni pravočasno objavila pravil za medijsko pokrivanje referenduma, kar je v nasprotju s 6. členom zakona o volilni in referendumski kampanji.

Dodatno kršitev pa predstavlja oddaja Politično s Tanjo Gobec, predvajana 27. aprila 2025, v kateri sta nastopila dva sogovornika, ki sta po novem zakonu neposredno upravičena do kulturnih dodatkov – tematika pa je bila neposredno povezana z referendumsko vsebino. Po prijavi državljana je inšpektorat potrdil kršitev določb zakona o volilni in referendumski zakonodaji in zakonodaji o Radioteleviziji Slovenije.

“Famozna depolitizacija s strani aktualne koalicije je pripeljala do tega, da se na nacionalni radioteleviziji po mnenju inšpektorata za medije lahko agitira, krši zakonodajo, pravna podlaga pa za kakršenokoli sankcioniranje ne obstaja.”

Poglajen je izpostavil tudi paradoks, da neodvisni novinarji zlahka dostopajo do podatkov, ki jih novinarji RTV Slovenija niso pridobili, čeprav gre za največjo medijsko hišo v državi. “Pred kratkim smo lahko videli primerjave v oddaji Dnevnik med zakonoma, se pravi starim in novim zakonom, v katerim novinarka reče, da dostopa do informacij, kdo so ti upravičenci, ki prejemajo po starem zakonu dodatke, ni, vendar pa smo lahko videli objavo enega izmed samostojnih novinarjev, ki je, kot navaja v svojem članku, do teh podatkov brez kakršnega koli problema prišel.”

V zaključku je poslanec opozoril, da »gre za resno ogrožanje integritete referendumske razprave in medijske nepristranskosti«, ter znova poudaril, da SDS ostaja zavezana varovanju demokratičnih standardov, kjer je volja ljudstva temelj vsake legitimne politične odločitve.