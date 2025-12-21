Andrej Černic, novinar in publicist, v intervjuju za Demokracijo: »Kulturni dom v Trstu je naprodaj; za morebitni odkup se družba Dom pogaja z Republiko Slovenijo«

Piše: Lucija Kavčič

Pogovarjali smo se z Andrejem Černicem, ki že dlje časa sledi dogajanju okoli prodaje zgodovinsko slovenskih nepremičnin v Italiji, in je novinar slovenske redakcije RAI v Trstu. Prispevke o družbi Dom, ki te nepremičnine prodaja, je Černic pripravil prav za RAI, o tej temi pa že dlje časa piše tudi za revijo Mladika.

DMOKRACIJA: Če se ne motim, finančna agonija zamejske družbe Dom traja že več let. Prosim, razložite za kakšno družbo gre, kdo je lastnik, s čim se je ukvarjala in kako se je v teh letih preoblikovala?

Andrej Černic: Gre za eno od pomembnejših gospodarskih realnosti znotraj slovenske narodne skupnosti v Italiji, posebej znotraj tistega dela, ki se svetovnonazorsko prepoznava v levo usmerjeni krovni organizaciji – Slovenski kulturno-gospodarski zvezi (SKGZ). Tržaška nepremičninska družba Dom je bila ustanovljena leta 1951, da bi upravljala z nepremičninami, s katerimi je razpolagal ta del slovenske manjšine, med njimi so sedeži številnih društev in organizacij. Večkrat je šlo za nepremičnine, ki so jih vaške skupnosti in društva zgradili udarniško in v prostem času ter jih nato prepisali na to družbo, ker jim je bilo zagotovljeno učinkovitejše upravljanje. Hkrati pa je družba Dom tudi lastnica nekaterih pomembnejših nepremičnin, ki so strateškega pomena za celotno manjšino. V zadnjih mesecih sta zaradi postopka prodaje, ki je v teku, pod posebnim udarom Kulturni dom v Trstu, kjer domuje Slovensko stalno gledališče, in nekdanja Ciril-Metodova šola v Ulici Montecchi v Trstu, kjer ima danes sedež Primorski dnevnik. Kulturni dom je danes na prodaj, za morebitni odkup se družba Dom pogaja z Republiko Slovenijo. Poslopje nekdanje Ciril-Metodove šole pa je skoraj v celoti prodano. Dve nadstropji je odkupila družba DZP-Prae, založnica Primorskega dnevnika.

Lastnik družbe Dom je Podporno društvo Tržaška matica. Gre za pravno osebo, ki ima obliko društva in je neposredni izraz SKGZ. V lasti ima 81 odstotkov družbe. V lastniški verigi družbe Dom najdemo še družbo KB s 14,3 odstotka, Sklad Trinko s 2,7 odstotka in dve fizični osebi z manjšimi participacijami. Tako družba KB kot Sklad Trinko (gre prav tako za pravno osebo, ki ima obliko društva in je izraz SKGZ) imata v zgodbi finančne krize družbe Dom zelo pomembno vlogo.

Kakšna je sedanja sestava skupine Dom?

Poleg matičnega podjetja, Tržaške nepremičninske družbe Dom, o kateri smo doslej govorili, sestavlja skupino tudi hčerinska družba, ki nosi prav tako ime Dom. Za lažjo obravnavo bomo v nadaljevanju uporabljali poimenovanje matična družba in hčerinska družba. Hčerinska družba je nastala leta 2016. Takrat je bila kriza matice že zelo izrazita. Izstopala je visoka zadolženost, kopičile so se tudi njene izgubee. Hčerinsko družbo Dom so ustanovili, da bi izločili t. i. komercialne dejavnosti iz portfelja matične družbe. Komercialne dejavnosti so tiste, ki nimajo strateškega pomena za manjšino, strateške nepremičnine pa so tiste, ki so ključnega pomena za delovanje manjšinskih organizacij. Po tej potezi iz leta 2016 se je večji del dolgov prenesel na hčerinsko družbo, matična pa je v portfelju ohranila nakopičene izgube.

