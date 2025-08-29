Ali vlada preko izgub bolnišnic uničuje koncesionarje in hkrati tem bolnišnicam daje nedovoljeno državno pomoč?

Piše: Celjski glasnik

Kljub vse močnejši finančni injekciji iz državne blagajne smo v zadnjih osmih letih priča vse večjim izgubam slovenskih bolnišnic.

V isti sapi pa nas predsednik vlade s pristojno ministrico prepričujeta kako rešujeta slovenski javni zdravstveni sistem. Kot ugotavljajo na Financah smo v Sloveniji od leta 2017 priča poglabljanju finančnega primanjkljaja slovenskih bolnišnic, ministrica pa ljudi prepričuje kako je vse v najlepšem redu.

Naj kateri od pravnikov to posreduje na Sodišče EU, nemudoma. Lahko ga angažira kakšen koncesionar, ki je tukaj prizadet. Ker sam poznam dva (naključno), ki sta med prizadetimi, sklepam, da mora biti prizadetih veliko koncesionarjev. Torej, pero v roke … https://t.co/CsV5MrmVbj — Boštjan M. Turk (@m_bostjan) August 25, 2025

Vendar pa bi bila lahko v ozadju prikazovanja izgub povsem druga zgodba in to je želja po uničevanju koncesionarjev. Na to je opozoril dr. Žiga Turk, ki je prepričan, da se s tem več denarja namenja javnim bolnišnicam in to preko višjih cen storitev, hkrati pa na koncu zadevo tako ali tako pokrije država. “Ko bo to enkrat prišlo na Sodisče EU, bo kaznovano kot nedovoljena državna pomoč,” opozarja dr. Žiga Turk.

Da se to dejansko dogaja in bi bilo potrebno angažirati neodvisne pravosodne organe, opozarja tudi profesor dr. Boštjan M. Turk: “Naj kateri od pravnikov to posreduje na Sodišče EU, nemudoma. Lahko ga angažira kakšen koncesionar, ki je tukaj prizadet. Ker sam poznam dva (naključno), ki sta med prizadetimi, sklepam, da mora biti prizadetih veliko koncesionarjev. Torej, pero v roke …”