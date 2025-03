Ali v OZN sploh vedo, kaj govorijo? Volker Türk nad Izrael z obtožbami o vojnih zločinih – zaradi naseljevanja Zahodnega brega, ki naj bi bil s strani Izraela okupiran

Piše: Gašper Blažič

Ob najnovejših zaostritvah na jugu Izraela so se znova izprsili tudi razni mednarodni funkcionarji, ki ali ne poznajo zgodovine ali pa jo namerno prikrajajo. Med njimi je tudi Volker Türk, komisar za človekove pravice v OZN.

Volker Türk namreč ponavlja staro mantro, da Izrael že od leta 1967 nezakonito zaseda Zahodni breg. Karkoli naj bi to že pomenilo. Očitno meni, da je Zahodni breg del države Palestine, čeprav je slednja formalno nastala šele leta 1988. Toda resnica je precej bolj zapletena.

Kot je znano, je država Izrael nastala leta 1948 na podlagi resolucije OZN iz leta 1947, vendar so jo praktično takoj po nastanku napadle sosednje države. Jordanija je nastala leto dni prej kot večinski vzhodni (transjordanski) del nekdanje britanske mandatne Palestine. Ob napadu na Izrael je okupirala območje, ki ga danes poznamo kot Zahodni breg, v ta območja je vključen tudi vzhodni Jeruzalem. To ozemlje je Jordanija tudi anektirala, torej priključila k sebi, kar je bila pravzaprav kršitev mednarodnega prava.

Leta 1967 pa je Izrael to ozemlje priboril nazaj, arabske države pa so razglasile, da je Izrael to ozemlje, pazite, okupiral. Kot nam je nedavno v intervjuju pojasnil vodja Komisariata za Svetp deželo pater Peter Lavrih, je Jordanija tudi po tistem financirala državne uslužbence na kakor svojem ozemlju Zahodnega brega. Nato pa se je ozemlju sčasoma odpovedala in priznala izraelsko oblast. Medtem pa so palestinske organizacije to smatrale, da je to ozemlje Jordanija podarila njim, Palestincem. Ob tem seveda velja poudariti, da se precejšen del Arabcev v Izraelu ne smatra za Palestince, pač pa so izraelski državljani arabskega porekla.

Ne glede na to imajo vsaj nekatera območja Zahodnega brega t. i. palestinsko samoupravo. Kar pa palestinskih voditeljev ne zadovolji, saj še vedno smatrajo, da Izrael ne bi smel obstajati. Očitno imajo ob tem tudi močno oporo v globalnem levičarstvu, tudi pri OZN, kjer imajo arabske države znaten vpliv.