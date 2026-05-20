(PREJELI SMO) Režimski sindikati, strukturna moč in vprašanje resnične zastopanosti delavcev

Piše: Alenka Orel

V slovenskem gospodarskem in družbenem prostoru je nujno ponovno odpreti razpravo o vlogi sindikatov v preteklih desetletjih ter o njihovem dejanskem razmerju do delavcev, kapitala in političnih struktur.

V določenih zgodovinskih obdobjih so se sindikati, ki bi morali biti temeljna obramba delavskega razreda, v praksi preveč pogosto prepletali z upravljalskimi in političnimi elitami. Namesto neodvisnega in ostrega zagovora delavskih pravic so v številnih primerih delovali kot del obstoječega sistema moči, ki je omogočal ohranjanje interesov ozkih krogov vpliva.

V takšnem okolju so se ustvarjale razmere, kjer so t. i. “režimski sindikati” nasledniki Zveze sindikatov Slovenije pogosto delovali kot stabilizatorji statusa quo, ne pa kot realna protiutež upravam podjetij. V javnosti se že dolgo odpirajo vprašanja o obdobjih privatizacij, prestrukturiranj in propadov podjetij, kjer so delavci nosili največje breme posledic, medtem ko so bile odločitve sprejete v zaprtih krogih moči.

Posebej problematično je bilo tudi dejstvo, da je bilo sindikalno članstvo v določenih okoljih skoraj samoumevno, v praksi pa pogosto dojeto kot družbena ali delovna norma. S tem je bila omejena dejanska svoboda izbire, saj je izstop iz sindikata pogosto pomenil tudi pritisk okolja ali izgubo vpliva v delovnem procesu.

Dodatno težo temu sistemu je dajalo “avtomatsko odtegovanje sindikalne članarine pri plači”, ki je delovalo kot institucionaliziran finančni mehanizem, neodvisen od vsakokratne individualne odločitve delavca. V primerjavi s številnimi sosednjimi državami, kjer je članstvo in plačevanje članarine praviloma bolj neposredno in prostovoljno, je takšen model ustvarjal trajno finančno stabilnost sindikalnih struktur, hkrati pa zmanjšal neposredno vez med sindikatom in dejansko voljo članstva.

Takšen sistem je v praksi pogosto povzročil neravnovesje: sindikati so imeli stabilne vire financiranja, tudi kadar je bila njihova dejanska reprezentativnost vprašljiva, medtem ko so nove, neodvisne sindikalne pobude kot npr. Tomšičeva Neodvisnost KNSS, težko prodrle v podjetja in delovna okolja, da bi se borile za delavca.

Vse to odpira temeljno vprašanje: ali so sindikati vedno opravljali svojo osnovno nalogo – zaščito delavca – ali pa so v določenih obdobjih postali del širše strukture upravljanja politične moči starih struktur, kjer je bil delavec sicer formalno zaščiten, a dejansko pogosto brez resničnega vpliva?

Danes, ko se trg dela spreminja in ko se pojavljajo nove oblike zaposlitve, je to vprašanje še toliko bolj pomembno. Sindikati lahko svojo legitimnost ponovno pridobijo le z jasnimi načeli neodvisnosti, transparentnosti in popolne odgovornosti članstvu – brez avtomatizmov, ki nadomeščajo prostovoljno voljo, in brez prepletenosti interesov, ki zabrisujejo njihovo temeljno poslanstvo.

To ni poziv k rušenju sindikalizma, temveč k njegovi prenovi. K vrnitvi k izvirni ideji: sindikat kot resnični glas delavca, ne kot del sistema, ki ga delavec ne more več prepoznati kot svojega.

Alenka Orel, nekdanja soustanoviteljice prve nove sindikalne centrale v bivši drzavi leta 1990 ter na področju Vzhodne Evrope