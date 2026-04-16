Ali naša prvoaprilska šala postaja resničnost? Botri iz ozadja menda čisto resno razmišljajo o Bratuškovi kot nadomestilu za Goloba!

Piše: Gašper Blažič

“Preobrat tik pred konstituiranjem državnega zbora? Golob se odpoveduje mandatarstvu!” Takšen je bil naslov naše prvoaprilske “novice” pred dobrima dvema tednoma.

Novica je izgledala tako (seveda smo jo naslednji dan označili, da je prvoaprilska):

Lastnost vsake dobre prvoaprilske potegavščine je, da vsaj na prvi pogled izgleda dokaj verjetna. In tega smo se držali. Izpostavili smo možnost, da premiersko funkcijo prevzame Alenka Bratušek, ker že ima izkušnje s tem, Robert Golob pa se zaradi “višjih ciljev” umakne in sprejme ponudbo. Morda tudi zamenja Marto Kos v Evropski komisiji, slednja pa pride v novo levo vlado.

Ironija pa je, da “strici” sedaj čisto resno razmišljajo o tem scenariju, ki smo ga sicer naredili za vsebino prvoaprilske potegavščine. Botri očitno smatrajo, da je obstoječi predsednik vlade v preteklih štirih letih pokuril ves politični kapital, hkrati pa bi s tem zadostili predvolilnim pogojem Demokratov Anžeta Logarja in Resnice Zorana Stevanovića, ki sta večkrat ponovila, da se ne vidita v vladi, ki bi jo vodil Janez Janša ali Golob.

Ob tem velja spomniti, da nedavna izvolitev Stevanovića za predsednika DZ sama po sebi še ne prinaša ničesar. Tudi Matej Tonin je leta 2018 postal predsednik DZ praktično takoj po volitvah, vendar se je moral dokaj hitro umakniti, ko se je pojavila “antijanša” koalicija.

Dejstvo pa je, da je globoka država v tem trenutku angažirala vse svoje sile in postopke, tudi zelo umazane. Na tem področju se je zelo angažiral predvsem Drago Kos, saj Milan Kučan sedaj ne razpolaga več z nekaterimi vplivnimi, a že pokojnimi sivimi eminencami, kot so denimo Zdenko Roter, Janez Kocjančič in Janez Zemljarič. O tem bomo poročali v naslednjih dneh, že včeraj pa smo omenili skorajšnjo vrnitev Jaše Jenulla in Nike Kovač iz Brazilije.

Poročali smo tudi, da bo višje sodišče v Kopru obravnavalo primer Trenta, želja botrov pa je, da bi oprostilno sodbo spremenili v obsodilno. Navsezadnje pa ima trenutni vodja Specializiranega državnega tožilstva Luka Moljk, eden od dveh zastopnikov obtožnice v zadevi Trenta, nalogo, da usmerja tudi druge postopke proti Janši in da se lahko že v prihodnjih dneh zgodi tudi kakšna hišna preiskava. Podobno kot ne tako daleč nazaj pri Alešu Hojsu, kjer se je izkazalo, da je bilo veliko hrupa za prazen nič. Že tako ali tako pa skuša globoka država iz petnih žil potegniti prav vse možnosti, da bi zvili roke poslancem Resnice in Demokratov.