Ali ima zgodba z nesrečo predsednice nadaljevanje? Kakšno vlogo ima skrivnostni kovček mikrofilmov … ?

Piše: Nova24tv.si

Zgodba o Brejčevi peticiji je dobila nov zasuk – stranka Resnica jo je v zadnji objavi neposredno povezala z nesrečo, ki jo je nedavno doživela Nataša Pirc Musar. Kot so zapisali, je bila lansirana predčasno, z namenom preusmerjanja pozornosti. Tudi tokrat pa imamo očitno opravka z obveščevalnim ozadjem.

Spomnimo, predsednica države Nataša Pirc Musar je skupaj z ostalimi v avtu, med drugim državljanko ruskega rodu Viktorijo Krivolucko, doživela prometno nesrečo konec julija. Mediji, ki delujejo pod dežnikom tranzicijske levice, so zgodbo skušali zatreti. O tej skorajda niso poročali, hkrati so intenzivno poročali o alternativnih zgodbah, med drugim o t. i. Brejčevi peticiji, s katero se je zbiralo podpise za odstop predsednika državnega zbora. Peticija je že v samem začetku privzdignila prenekatero obrv, saj je bil njen obraz propadli politik Mihael Brejc, nekdanji član SDS. Kakor da je imela peticija s tem večjo težo.

Okoliščine takratnega dogajanja kažejo, da Brejc ni sam razvil peticije in da je to storil s podporo treh levičarskih opozicijskih strank. Zanimiv je tudi čas lansiranja peticije, skoraj sočasno s predsedničino prometno nesrečo. Kakor da bi hoteli tranzicijski levici zvesti mediji odvrniti pozornost od nesreče in s tem tudi zatreti odtekanje informacij. To jim, kot vemo, ni uspelo.

Kaj kmalu je namreč postalo jasno, da je bila v nesreči udeležena tudi njena tesna osebna prijateljica Viktorija Krivolutska, ruska državljanka, ki je bila v preteklosti v partnerski zvezi z nekdanjim visokim obveščevalcem Romanom Jegličem, s katerim je celo živela na skupnem naslovu v ruskem mestu Krasnojarsk. Kasneje se je preselila v Slovenijo, kjer je pridobila slovensko državljanstvo. Nekateri so prepričani, da ga ne bi smela pridobiti, saj za to ni primerna. Med drugim je bila povzročiteljica prometne nesreče s smrtnim izidom, zaradi pobega z mesta nesreče je bila kasneje obsojena na zaporno kazen, ki jo je tudi prestala.

Sedaj pa nove informacije. Kot je na družbenem omrežju X zapisal Požar, je bilo lansiranje Brejčeve peticije nekoliko preuranjeno, prav zaradi razloga, da bi levosučni mediji dobili novo temo, okoli katere bi se lahko vrtel medijski cikel. To naj bi po poročanju omenjenega tudi botrovalo tehničnim pomanjkljivostim in kasnejšemu fiasku peticije, ki je bila umaknjena s spleta.

Zgodba dobi nov zasuk

V tem pa je zgodba dobila nov zasuk, saj se je na dotični zapis odzvala stranka Resnica. Z zapisom, da je bila domena spletne strani, na kateri je bila peticija, registrirana 22. 7. 2026, takoj za tem pa je bila vložena vloga za razrešitev predsednika državnega zbora, torej Zorana Stevanovića. Peticijo bi lansirali takoj po tem, ko bi predsednik državnega zbora to točko uvrstil na dnevni red seje parlamenta. S tem so hoteli krepiti negativne občutke do Stevanovića.

“Ko se je po prometni nesreči predsednice začel pojavljati Jeglič, je Brejc prosil Svobodo, SD in Levico, če se lahko vključi v zgodbo. Želel je namreč, da javnost ne gre v globino pri predsednici, zgolj zaradi Jegliča, zato je potreboval takojšnjo preusmeritev pozornosti,” so zapisali.

In sedaj še zadnji zasuk. Pišejo namreč, da je bil Brejc tisti, ki se je želel vključiti v dogajanje. Preiskovanje predsednice države in njene prijateljice Krivolucke, njena povezava z Jegličem, mu očitno ni ustrezala.

“Razlog je odtujeni kovček mikrofilmov z maso pomembnih tajnih dokumentov, o katerem Brejc in Jeglič vesta vse,” zapišejo.

V javnosti trenutno ni drugih informacij o omenjenem kovčku. Ne vemo, kaj naj bi bilo na teh mikrofilmih, koga vse zadevajo in koga vse bi lahko razkrinkali oz. prizadeli. Z veliko gotovostjo lahko sklepamo, da gre za mikrofilme UDBE.

Spomnimo, tudi Brejc je bil povezan z obveščevalnim okoljem. Pred njegovo politično kariero je bil namreč tri leta vodja Varnostno-informativne službe. Gre za naslednico SDV (Službe državne varnosti).