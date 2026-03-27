Ali Golob sploh ve, o čem govori, ko omenja “vlado narodne enotnosti”?

Piše: Gašper Blažič

Možnost, da bi Robert Golob sestavil novo vlado, vse bolj kopni. Včeraj smo že poročali, da Demokrati in Resni.ca ne želijo iti v koalicijo, kjer bo hkrati tudi Levica. Nato pa se je Golobu za vabilo zahvalila tudi NSi oz. desni trojček.

Ne glede na to pa Robert Golob, ki mu ni nerodno vnaprej izključiti stranke, ki je po do sedanjih neuradnih izidih dosegla drugo mesto, govori o “vladi narodne enotnosti”. Takšna je bila njegova včerajšnja izjava:

»Glede na zaostrene razmere v svetu in vse glasnejše napovedi o prihajajoči gospodarski krizi Slovenija danes bolj kot kadar koli potrebuje povezovanje in sodelovanje, široko koalicijo oz. vlado narodne enotnosti. Jutrišnji sestanek vseh demokratičnih parlamentarnih strank je namenjen prav temu: iskrenemu iskanju skupnih rešitev in poti, kako Slovenijo in gospodarstvo narediti bolj konkurenčno v zahtevnih mednarodnih razmerah, kajti le s krepitvijo gospodarstva lahko pomagamo obvarovati naše ljudi pred prihajajočo krizo.

Zato program AS – Ambiciozna Slovenija naslavlja vizijo razvoja, katere cilj je ustvarjati pogoje za dolgoročno rast produktivnosti in večjo dodano vrednost slovenskega gospodarstva. Slovenija ima znanje, industrijo in talent. Če bomo te prednosti povezali s ciljnimi razvojnimi ukrepi, lahko postanemo ena najbolj uspešnih in inovativnih držav v Evropi.«

Očitno z izjavo nagovarja tiste, ki imajo spomin zlate ribice. V vseh pogledih.

Zlobni jeziki pa se ob tem sprašujejo, kako bo Golob udejanil “narodno enotnost” ob dejstvu, da njegov “klub vražjih babnic” (Lena Grgurevič, Tamara Vonta …) že organsko ne prenaša “črnuharjev” (poleg SDS tudi NSi, Demokratov …). Pa tudi sicer je sama izjava polna protislovij, če pomislimo, kako je v zadnjih štirih letih prav Golobova vlada spravila gospodarstva na kolena. Sedaj pa bi kar naenkrat iz države naredil novo Švico?