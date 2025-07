(AKTUALNO) Kako se je odzval predsednik SDS na ovadbo zoper poslance NSi?

Piše: A. H. (Nova24TV.si)

Evropski poslanec in predsednik NSi Matej Tonin je v odzivu na poročanje portala N1 izrazil presenečenje nad kazensko ovadbo, ki jo je mariborska policijska uprava vložila zoper štiri člane Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) zaradi domnevne zlorabe položaja v zvezi z nadzorom policije v aferi Dars.

Tonin, ki vztraja, da je bil nadzor izveden zakonito, pričakuje, da bo tožilstvo ovadbo zavrglo, saj je prepričan, da je “zakon na njihovi strani“. Na dogajanje se je odzval tudi prvak SDS Janez Janša, ki je na omrežju X zapisal, da bi temu lahko rekli “karma”, a poudaril, da gre za ob tem tudi za “temeljno vprašanje demokracije”.

Mariborska policijska uprava je potrdila, da je na Specializirano državno tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper štiri člane Knovsa zaradi suma zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 257. členu Kazenskega zakonika v sostorilstvu, poroča N1. Imen osumljencev policija ni razkrila, a glede na predkazenski postopek, ki je potekal že od marca 2025, je mogoče sklepati, da gre za Janeza Žaklja, Mateja Tonina, Jerneja Vrtovca in Jožefa Horvata. Očitki se nanašajo na domnevno nepravilno izvedbo nadzora, pri čemer naj bi člani Knovsa zlorabili svoj položaj, da bi pridobili nepremoženjsko korist za več posameznikov.

NSi vztraja, da je bil nadzor izveden zakonito in v skladu z dolgoletno parlamentarno prakso. Tonin je poudaril, da je Knovs deloval v skladu z Zakonom o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb, ki komisiji nalaga dolžnost preverjanja morebitnih nezakonitih prisluškovanj na zahtevo državljanov. “Ampak bile so tudi številke članov drugih strank in ljudi, ki niso člani nobenih strank,” je za STA poudaril Tonin. Poudarja, da je bil nadzor, na katerem sta sodelovala tudi Predrag Baković iz stranke SD in Teodor Uranič iz GS, sicer izveden rutinsko.

Odzivi NSi in policije V NSi so prepričani, da ovadba ne bo vzdržala na sodišču, saj da uradne informacije o ovadbi doslej niso prejeli in pa da so delovali zakonito. “Zato pričakujemo, da bo tožilstvo ovadbe zavrglo,” so zapisali v izjavi za STA. Stranka je napovedala, da bo o “stopnjevanju pritiska organov pregona na delovanje slovenske opozicije in onemogočanju izvajanja demokratičnega nadzora” obvestila evropske in mednarodne institucije za varstvo demokracije in pravne države.

Policija je že ob uvedbi predkazenskega postopka marca 2025 zavrnila očitke o zlorabi v politične namene, poudarila pa je, da postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo in da policija z Knovsom korektno sodeluje ter mu nudi vse potrebne informacije v skladu z zakonodajo. Po navedbah policije so kriminalisti zbrali dovolj dokazov, ki utemeljujejo sum kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja.

Janša: “Padli smo na raven ruske federacije”

Na dogajanje se je odzval tudi prvak SDS Janez Janša, ki je na omrežju X zapisal: “Lahko bi sicer mirno rekli karma – oziroma, da si poslanci NSi, ki so si vodenje obeh nadzornih komisij z glasovi koalicije prisvojili na račun trikrat večje poslanske skupine SDS, to zaslužijo. Vendar gre tu za temeljno vprašanje demokracije: Kdo si bo v prihodnje še sploh upal nadzorovati ‘Golobovo’ policijo, če ga bo ta zato represivno obdelovala? Se javnost sploh zaveda, da smo s parlamentarnim nadzorom padli na raven Ruske federacije?”

Afera Dars se nanaša na domnevne nepravilnosti v poslovanju Družbe za avtoceste Republike Slovenije (Dars), ki so v medijih izbruhnile konec oktobra 2023. Po poročanju medijev naj bi se preiskava osredotočala na posameznike, povezane z NSi, vključno z nekdanjim prvim možem Darsa Valentinom Hajdinjakom in nekdanjim vodjo področja vzdrževanja Damijanom Jaklinom. V tem kontekstu je Knovs, parlamentarna komisija, pristojna za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, novembra 2023 izvedla nenapovedan nadzor na Generalni policijski upravi (GPU). Namen nadzora je bil preveriti, ali policija izvaja nezakonite prikrite preiskovalne ukrepe, kot je prisluškovanje, nad posamezniki, povezanimi z afero Dars, vključno z vidnimi člani NSi.

Na seji Knovsa 3. novembra 2023 so člani komisije – Janez Žakelj, Matej Tonin, Jernej Vrtovec in Jožef Horvat – soglasno sklenili, da bodo opravili nadzor. Pooblaščena skupina, ki sta jo med drugim sestavljala Tonin in Žakelj, je na GPU zahtevala vpogled v izvajanje prikritih preiskovalnih ukrepov in predložila seznam 15 telefonskih številk, med katerimi so bile tudi številke Hajdinjaka, Jaklina, primorskega poslovneža Sebastjana Vežnaverja in odvetnice Nine Zidar Klemenčič, ki je veljala za hišno odvetnico Darsa v času Hajdinjakovega mandata.

Tonin je že marca 2025 opozoril na domnevno politično motivacijo preiskave, pri čemer je s prstom pokazal na Vesno Vuković, takratno generalno sekretarko Gibanja Svoboda, ki naj bi od policije pridobila seznam telefonskih številk, preverjenih med nadzorom Knovsa. NSi je tedaj izrazil prepričanje, da gre za “nezaslišano zlorabo policije” za politične obračune z opozicijo, kar so v Gibanju Svoboda in na policiji odločno zavrnili.