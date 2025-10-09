(AKTUALNO) Danes v Egiptu podpis dogovora o prvi fazi načrta za mir; Netanjahu pozdravil dogovor o izpustitvi talcev; Trump: To pomeni, da bodo VSI talci kmalu izpuščeni!

Piše: C. R., STA

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes pozdravil dogovor o prvi fazi načrta za mir v Gazi in ga označil kot velik dan za Izrael. Še danes bo sklical sestanek vlade, da bi dogovor potrdili. Hamas je predsednika ZDA Donalda Trumpa pozval k pritisku na Izrael za spoštovanje dogovora, Trump pa je ocenil, da bi talce lahko izpustili v ponedeljek.

Izrael in Hamas bosta dogovor o prvi fazi načrta za mir v Gazi podpisala danes v Egiptu okoli 11. ure po srednjeevropskem času, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal vir, seznanjen s potekom pogajanj. Za danes je prav tako sklican sestanek izraelske vlade, na katerem bodo najverjetneje dogovor potrdili.

Dogovor je v sredo zvečer prvi naznanil ameriški predsednik Donald Trump. “To pomeni, da bodo VSI talci kmalu izpuščeni, Izrael pa bo umaknil svoje vojake na dogovorjeno črto kot prvi korak k močnemu, trajnemu in večnemu miru,” je zapisal na svojem omrežju Truth Social.

Pozneje je za Fox News ocenil, da bi vse talce iz Gaze lahko izpustili v ponedeljek. “Veliko se dogaja, da bi talce osvobodili, in mislimo, da se bodo vsi vrnili v ponedeljek,” je povedal. “Svet se je združil okoli tega dogovora,” je nadaljeval in dodal, da je ta odličen tako za Izrael kot za muslimanske in arabske države.

Prav tako je omenil obnovo opustošene Gaze in pojasnil, da bodo poleg držav na Bližnjem vzhodu pri tem sodelovale tudi ZDA. “Pomagali jim bomo, da bo načrt uspešen in da bo mir ohranjen,” je dodal.

Katar, eden od glavnih posrednikov, je medtem sporočil, da je dogovor “prva faza sporazuma o prekinitvi ognja v Gazi, ki bo pripeljala do konca vojne, izpustitve izraelskih talcev in palestinskih zapornikov ter dostave pomoči”.

Podobno je ob potrditvi dogovora z Izraelom sporočil tudi Hamas. Dogovor po mnenju palestinskega gibanja predvideva konec vojne v Gazi, izmenjavo ujetnikov in umik izraelskih sil. Ob tem je gibanje Trumpa pozvalo, naj Izrael prisili k popolni izvedbi dogovora in “ne dovoli, da se izogne ali odlaša z izvedbo dogovorjenega”.

V skladu z dogovorom, ki ga je sicer že pozdravila tudi izraelska vojska, naj bi Hamas v okviru prve faze izpustil 20 še živih talcev v zameno za skoraj 2000 palestinskih zapornikov, je za AFP povedal palestinski vir.

V prvih petih dneh prekinitve ognja bi v Gazo dnevno vstopilo najmanj 400 tovornjakov s pomočjo, nato naj bi se njihovo število povečalo. Dogovor predvideva tudi takojšnjo vrnitev razseljenih oseb iz juga enklave v mesto Gaza. Po navedbah vira se bodo nemudoma začela tudi pogajanja o drugi fazi načrta za mir.